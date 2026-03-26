«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
По информации Marca, на фоне интереса к Альваресу со стороны «Барселоны» и «Арсенала» мадридский клуб хочет предложить форварду улучшить условия контракта, подняв ему зарплату до 9 млн евро в год и еще 1 млн евро в виде бонусов на легковыполнимых условиях.
По текущему соглашению Альварес получает около 7 млн евро в год – в случае принятия новых условий аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком «Атлетико» наряду с голкипером Яном Облаком. Отмечается, что Альварес счастлив в команде и доволен жизнью в Мадриде, но клуб и игрок пока не начали переговоры о новом контракте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
В Барсу, конечно же, тоже вписался бы.
Гризи к слову получает 11.7 грязными, а самая большая у облака, 26 грязными