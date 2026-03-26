«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)

«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации Marca, на фоне интереса к Альваресу со стороны «Барселоны» и «Арсенала » мадридский клуб хочет предложить форварду улучшить условия контракта, подняв ему зарплату до 9 млн евро в год и еще 1 млн евро в виде бонусов на легковыполнимых условиях.

По текущему соглашению Альварес получает около 7 млн евро в год – в случае принятия новых условий аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком «Атлетико » наряду с голкипером Яном Облаком. Отмечается, что Альварес счастлив в команде и доволен жизнью в Мадриде, но клуб и игрок пока не начали переговоры о новом контракте.