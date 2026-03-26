  «Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)

По информации Marca, на фоне интереса к Альваресу со стороны «Барселоны» и «Арсенала» мадридский клуб хочет предложить форварду улучшить условия контракта, подняв ему зарплату до 9 млн евро в год и еще 1 млн евро в виде бонусов на легковыполнимых условиях.

По текущему соглашению Альварес получает около 7 млн евро в год – в случае принятия новых условий аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком «Атлетико» наряду с голкипером Яном Облаком. Отмечается, что Альварес счастлив в команде и доволен жизнью в Мадриде, но клуб и игрок пока не начали переговоры о новом контракте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
В Арсенал бы отлично вписался, особенно если учесть, что он может играть и оттянутого форварда.

В Барсу, конечно же, тоже вписался бы.
И зачем он Барсе, если ищут человека который будет забивать 35-40 голов за сезон!🤦‍♂️
Долго искать будут)
Зп указаны как я понимаю после налогов
Есесина) такая же как и сейчас зп у лукмана-15.6 грязными)
Гризи к слову получает 11.7 грязными, а самая большая у облака, 26 грязными
Никто в здравом уме не указывает зарплаты после налогов - т.к. они неизвестны. Он может потратить 10 млн из своих 15.63 млн на благотворительность - и их не будут учитывать. И по итогам года заработать в районе 13 млн евро
По нынешним меркам 9 лямов маловато будет, хоть Альварес в этом сезоне не феерит, тот же Арсенал легко предложит ему 20 лямов, может матрасы 9 чистыми предлагают…
Это чистыми, сейчас у него 7 чистыми, 15 грязными.
Да он на лыжи уже встает из атм, нечего там ловить
