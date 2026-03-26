Гарначо оштрафовали на 660 фунтов за превышение скорости на 10 миль в час летом

Вингера «Челси» Алехандро Гарначо наказали за нарушение ПДД.

Летом прошлого года камера зафиксировала, что футболист, находившийся за рулем Audi RS3, ехал со скоростью 50 миль в час при ограничении скорости в 40 миль в час. Инцидент произошел 26 августа – за несколько дней до перехода аргентинца из «Манчестер Юнайтед » в «Челси ».

Через своих адвокатов в магистратском суде Ливерпуля Гарначо признал превышение скорости и принес извинения. Мировой судья Джейн Хейнс оштрафовала его на 660 фунтов и обязала выплатить 120 фунтов судебных издержек. Футболисту получил три штрафных балла за нарушение (при накоплении 12 баллов за три года в Англии лишают водительских прав).