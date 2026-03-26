Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»

Глава «Балтики» о лимите: примут правила, будем по ним жить.

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников предположил, как скажется на клубе ужесточение лимита на легионеров.

– Думаете о том, что на пороге уже лимит на легионеров?

– Думаем. Мы в целом вписываемся, паники по этому поводу нет. Ориентируемся во многом на российский рынок. Благодаря нашему сильному спортивному отделу, который как спортивный директор возглавляет Армен Маргарян , мы держим руку на пульсе на российском рынке. Особенно по молодым игрокам. Поэтому [лимит] не пугает нас.

И если сейчас посмотреть, да, мы купили легионеров. Как у человека, который согласовывал сделки по Элдару Чивичу , Стефану Ковачу , Айману Муриду , у меня были ожидания, что все игроки сразу войдут в основной состав. Но жизнь показала, что конкуренцию выиграли те российские игроки, которые ковали нашу победу в ФНЛ, выиграли конкуренцию. И они на поле, а не легионеры.

При этом, как подчеркивал Андрей Викторович Талалаев, легионеры дали качество тренировок, качество отношения к делу. Наши молодые ребята, у которых недостаточно опыта серьезных матчей, смотрят на этих игроков и тянутся за ними. Сейчас такой хороший симбиоз. Мне нравится, что у нас происходит.

– По словам министра спорта Михаила Дегтярева, наши игроки за счет лимита должны получать игровое время. Но в той же «Балтике» бывает, что уже и сейчас они выигрывают конкуренцию. Лимит может положительно сказаться?

– Это сложный вопрос. Есть качели, нужен ли лимит или не нужен вообще. Вроде бы хочется сказать, что талантливый парень вне зависимости от национальности и паспорта пробьется. Тренер сам себе не враг, он будет ставить сильных.

Кто бы мог предположить, что Иван Беликов из Второй лиги будет играть, не Мурид или Ковач – схожие по амплуа игроки, – а Иван Беликов , который прогрессирует. И тренер себе абсолютно не враг, и он ставит этого игрока в основу. Поэтому не знаю, у меня ответ не готов. Примут правила, будем по ним жить. Не знаю, жесткий лимит нужен или не жесткий… Наверное, что-то среднее должно быть – золотая середина, – сказал Мясников.