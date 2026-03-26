Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников предположил, как скажется на клубе ужесточение лимита на легионеров.

– Думаете о том, что на пороге уже лимит на легионеров?

– Думаем. Мы в целом вписываемся, паники по этому поводу нет. Ориентируемся во многом на российский рынок. Благодаря нашему сильному спортивному отделу, который как спортивный директор возглавляет Армен Маргарян, мы держим руку на пульсе на российском рынке. Особенно по молодым игрокам. Поэтому [лимит] не пугает нас.

И если сейчас посмотреть, да, мы купили легионеров. Как у человека, который согласовывал сделки по Элдару Чивичу, Стефану Ковачу, Айману Муриду, у меня были ожидания, что все игроки сразу войдут в основной состав. Но жизнь показала, что конкуренцию выиграли те российские игроки, которые ковали нашу победу в ФНЛ, выиграли конкуренцию. И они на поле, а не легионеры.

При этом, как подчеркивал Андрей Викторович Талалаев, легионеры дали качество тренировок, качество отношения к делу. Наши молодые ребята, у которых недостаточно опыта серьезных матчей, смотрят на этих игроков и тянутся за ними. Сейчас такой хороший симбиоз. Мне нравится, что у нас происходит.

– По словам министра спорта Михаила Дегтярева, наши игроки за счет лимита должны получать игровое время. Но в той же «Балтике» бывает, что уже и сейчас они выигрывают конкуренцию. Лимит может положительно сказаться?

– Это сложный вопрос. Есть качели, нужен ли лимит или не нужен вообще. Вроде бы хочется сказать, что талантливый парень вне зависимости от национальности и паспорта пробьется. Тренер сам себе не враг, он будет ставить сильных.

Кто бы мог предположить, что Иван Беликов из Второй лиги будет играть, не Мурид или Ковач – схожие по амплуа игроки, – а Иван Беликов, который прогрессирует. И тренер себе абсолютно не враг, и он ставит этого игрока в основу. Поэтому не знаю, у меня ответ не готов. Примут правила, будем по ним жить. Не знаю, жесткий лимит нужен или не жесткий… Наверное, что-то среднее должно быть – золотая середина, – сказал Мясников.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
И за Мурида и Ковача заплатили 900 тыс. и 1 млн. евро соответственно. В итоге играют на их позициях в старте Беликов взятый за копейки из второй лиги и Петров М. которого из Нефтехимика взяли за 250 тыс. (25 млн. руб. на тот момент) ещё в зимнее трансферное окно в первой лиге. Вот так.
Мурид, кстати, когда выходит картины не портит, но, видимо главному не нравится. А вот Ковач провальный. Судя по всему, оба на выход в межсезонье, ибо еще из Нефтехимика пацан придет
По летним трансферам поймем, что начинается подготовка к чемпионскому сезону!
