Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
Экс-полузащитник «Спартака», «Кубани», «Ростова» и «Сочи» Ивелин Попов заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России.
– Конечно. Все меня прекрасно понимают, я жил со своей семьей и играл в России 10 лет. Мои дети ходили там в школу. Так что будем рассматривать любой вариант.
– Семья останется в Софии или вы готовы перевезти их в Россию?
– Когда семья жила со мной в России, все чувствовали себя очень комфортно. Причем, в любом из пяти городов, где я играл. Так что с этим у нас никаких проблем не возникнет. Дети до сих пор практикуют русский, второй язык – всегда богатство, – сказал Попов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Да и платили не плохо, добавил Ивелин уже без микрофона
