Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»

Ивелин Попов готов работать в России: дети до сих пор практикуют русский.

Экс-полузащитник «Спартака », «Кубани», «Ростова» и «Сочи» Ивелин Попов заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России.

– Конечно. Все меня прекрасно понимают, я жил со своей семьей и играл в России 10 лет. Мои дети ходили там в школу. Так что будем рассматривать любой вариант.

– Семья останется в Софии или вы готовы перевезти их в Россию?

– Когда семья жила со мной в России, все чувствовали себя очень комфортно. Причем, в любом из пяти городов, где я играл. Так что с этим у нас никаких проблем не возникнет. Дети до сих пор практикуют русский, второй язык – всегда богатство, – сказал Попов.