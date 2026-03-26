«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
По информации ESPN, летом английский клуб проведет переговоры с представителями полузащитника, чтобы понять, заинтересован ли он в том, чтобы остаться в составе «горожан». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Отмечается, что в «Сити» уже некоторое время знают о желании хавбека вернуться в Испанию и завершить карьеру в Ла Лиге.
В текущем сезоне АПЛ Родри провел 18 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
За других конечно нет смысла думать, сам-то мнение могу поменять по десять раз на дню, но кажется Родри всё же реально хочет в Реал, а учитывая, что летом уже 30...
Вон, даже модричу не дали доиграть пару сезонов.