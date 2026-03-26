«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри.

По информации ESPN, летом английский клуб проведет переговоры с представителями полузащитника, чтобы понять, заинтересован ли он в том, чтобы остаться в составе «горожан». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Отмечается, что в «Сити» уже некоторое время знают о желании хавбека вернуться в Испанию и завершить карьеру в Ла Лиге.

В текущем сезоне АПЛ Родри провел 18 матчей и забил 1 гол.

