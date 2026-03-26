  «Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)

«Манчестер Сити» обсудит продление контракта с Родри.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри. 

По информации ESPN, летом английский клуб проведет переговоры с представителями полузащитника, чтобы понять, заинтересован ли он в том, чтобы остаться в составе «горожан». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. 

Отмечается, что в «Сити» уже некоторое время знают о желании хавбека вернуться в Испанию и завершить карьеру в Ла Лиге. 

В текущем сезоне АПЛ Родри провел 18 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Родри: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Родри явно сдал после крестов, к сожалению
Если продлит, то шансы в Реал попасть сильно уменьшатся. Так что очень сомнительно.
За других конечно нет смысла думать, сам-то мнение могу поменять по десять раз на дню, но кажется Родри всё же реально хочет в Реал, а учитывая, что летом уже 30...
Он же Реалом грезит
Пусть в Реал Мадрид закончит карьеру. Хотя там редко кому дают заклнчить.
Вон, даже модричу не дали доиграть пару сезонов.
