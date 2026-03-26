Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»

Пресняков-старший: «Спартак» проиграл «Тосно» – и все, обширный инфаркт.

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака » Владимир Пресняков-старший рассказал об инфаркте, пережитом после вылета «Спартака» из Кубка России в 2018 году.

– Ситуация была критическая?

– Да, едва успели откачать. Это апрель 2018-го. Мой любимый «Спартак» в полуфинале Кубка проиграл по пенальти «Тосно ». Поражение принял близко к сердцу – в прямом и переносном смысле. Ну и все, обширный инфаркт. Дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Поставили два стента.

– Ваш «Спартак» и сегодня способен кого угодно до сердечного приступа довести.

– Теперь стараюсь спокойнее реагировать. В чемпионате-то рассчитывать не на что. Какая разница, шестое место займем или четвертое? Если бы за золотые медали боролись, тогда бы, конечно, нервничал, переживал.

А сейчас только матчи с «Зенитом » побаиваюсь смотреть. Пусть ленинградцы не обижаются, но для меня он как красная тряпка. В таких играх волнение зашкаливает, я реально опасаюсь за свое здоровье, поэтому телевизор не включаю. Счет узнаю позже, из интернета. Когда мои побеждают, сдержанно радуюсь. Когда проигрывают, говорю себе: «Ничего страшного», – сказал Владимир Пресняков-старший.