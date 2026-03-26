Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»

Ули Хенесс: ВАР усложнил работу судей.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о том, как система ВАР повлияла на работу судей.

«Я считаю, что ВАР на самом деле был создан для предотвращения грубых ошибок. Если кто-то находится в двухметровом офсайде, это необходимо предотвратить. Но если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет.

И теперь все судьи должны находиться под таким давлением каждые выходные. Люди говорят: «Почему он сам этого не увидел, он слепой? Ну, я не думаю, что судьи стали хуже, но я думаю, что современные технологии усложнили их работу», – сказал Хенесс.