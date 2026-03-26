Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о том, как система ВАР повлияла на работу судей.
«Я считаю, что ВАР на самом деле был создан для предотвращения грубых ошибок. Если кто-то находится в двухметровом офсайде, это необходимо предотвратить. Но если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет.
И теперь все судьи должны находиться под таким давлением каждые выходные. Люди говорят: «Почему он сам этого не увидел, он слепой? Ну, я не думаю, что судьи стали хуже, но я думаю, что современные технологии усложнили их работу», – сказал Хенесс.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
7 комментариев
Вся проблема в том, что даже если сделать как предлагает Венгер, и фиксировать офсайд только у тех, кто на корпус впереди, то там тоже будут всё определять сантиметры. Потому что неважно, где сантиметры, нужен чёткий критерий момента наступления "положения вне игры".) Невозможно же судить по понятиям, вроде - "а, ну тут незначительно вроде, особого преимущества нет, ну ладно", это нереально, когда задействуется техника.)
Но если фиксировать корпус впереди, у нападающих будет преимущество в позиции, игра станет зрелищнее, больше возможностей для атаки
Да правильно, я с этим не спорю. Но Ули же говорит о судьях, и о самом определении офсайда. А там ничего не изменится, везде нужен критерий, с какого конкретно момента он наступает (офсайд), а это, как ни крути, всегда сантиметры.) На глазок при ВАР не выйдет.
Согласен. Офсайд нужно определять не по пальцу ноги, нужен больший допуск, например все тело нападающего в офсайде. Будет зрелищнее
Согласен.я уже много раз об этом говорил
Тогда игроки будут бежать в атаку вытянув руку назад.
Спроси у Клоппа и Гвардиолы, как три сантиметра вероятно определили чемпиона Англии
