Килиан Мбаппе: «Не могу представить чемпионат мира без Неймара, он одна из главных звезд. Но я должен уважать решения Анчелотти»

Килиан Мбаппе: не могу представить ЧМ без Неймара.

Нападающий «Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не может представить ЧМ-2026 без Неймара, которого не вызывают в сборную Бразилии при Карло Анчелотти.

«Чемпионат мира – это турнир звезд. Здесь собрались все звездные игроки, и, на мой взгляд, Неймар – одна из главных звезд. Я не могу представить чемпионат мира без Неймара. Но, в конце концов, я не могу пойти против своего бывшего тренера Анчелотти. Я должен уважать его решения.

Винисиусу сейчас нужно сделать еще один шаг вперед в сборной, но Неймар есть Неймар . Он фантастический игрок», – сказал Мбаппе.