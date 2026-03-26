Килиан Мбаппе: «Не могу представить чемпионат мира без Неймара, он одна из главных звезд. Но я должен уважать решения Анчелотти»
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не может представить ЧМ-2026 без Неймара, которого не вызывают в сборную Бразилии при Карло Анчелотти.
«Чемпионат мира – это турнир звезд. Здесь собрались все звездные игроки, и, на мой взгляд, Неймар – одна из главных звезд. Я не могу представить чемпионат мира без Неймара. Но, в конце концов, я не могу пойти против своего бывшего тренера Анчелотти. Я должен уважать его решения.
Винисиусу сейчас нужно сделать еще один шаг вперед в сборной, но Неймар есть Неймар. Он фантастический игрок», – сказал Мбаппе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
