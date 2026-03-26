Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас рассказал о настрое команды на матч с Россией.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет в Краснодаре в пятницу, 27 марта.
– Хочется поблагодарить Господа за то, что мы пребываем здесь в здравии. Хочется поблагодарить за прием, который нам оказали.
Мы надеемся, что сможем показать высокий уровень игры. Мы будем состязаться с одной из лучших сборных Европы. Мы принимаем это событие с огромной ответственностью. Мы прогрессируем и хочется сделать еще один шаг вперед. Где это сделать, как не в матче против одной из лучших сборных Европы?
– Анализировали ли вы сборную России?
– В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества и выпадающие стороны. У сборной России есть сила и скорость. Мне кажется, в этом матче нам нужно показать настрой и преданность. Возможно, сборной России удастся нас обыграть. Но мы должны показать свой настрой.
Мы говорим о коллективном виде спорта. Нам нужно быть сконцентрированными на каждом моменте во время матча. Это во многом касается обороны. Это все идет рука об руку с командной работой. Надеемся, у команды получится выступить сплоченно и показать результат, который позволит нам мечтать и становиться лучше, – сказал Оливас.
Интересный менталитет, конечно!