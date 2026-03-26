  Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас рассказал о настрое команды на матч с Россией.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет в Краснодаре в пятницу, 27 марта.

– Хочется поблагодарить Господа за то, что мы пребываем здесь в здравии. Хочется поблагодарить за прием, который нам оказали.

Мы надеемся, что сможем показать высокий уровень игры. Мы будем состязаться с одной из лучших сборных Европы. Мы принимаем это событие с огромной ответственностью. Мы прогрессируем и хочется сделать еще один шаг вперед. Где это сделать, как не в матче против одной из лучших сборных Европы?

– Анализировали ли вы сборную России?

– В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества и выпадающие стороны. У сборной России есть сила и скорость. Мне кажется, в этом матче нам нужно показать настрой и преданность. Возможно, сборной России удастся нас обыграть. Но мы должны показать свой настрой.

Мы говорим о коллективном виде спорта. Нам нужно быть сконцентрированными на каждом моменте во время матча. Это во многом касается обороны. Это все идет рука об руку с командной работой. Надеемся, у команды получится выступить сплоченно и показать результат, который позволит нам мечтать и становиться лучше, – сказал Оливас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Единственное плохо, что одни из сильнейших игроков Европы в лице Якова Монтеса, Матиаса Белли и Ариагнера Смита, выступающих соответственно за бельгийский Моленбек, норвежский Санднес Улф и литовский Паневежис, похоже, не смогли приехать и не примут участия в матче. Таки придётся довольствоваться только одними из сильнейших игроков мира, играющими в основном за никарагуанские команды.
Это сколько в Суторминых ему заплатили чтоб он это сказал
Ответ kokorin91
Это сколько в Суторминых ему заплатили чтоб он это сказал
1/1000 Ливая
С чего это так оценка упала? Вчера ещё были одной из сильнейших сборных в мире, а сегодня уже только в Европе!
По какому критерию, стесняюсь спросить
Ну, в лучшие 30 команд Европы входит, пожалуй
Как он красиво и поэтично выражается!
Интересный менталитет, конечно!
какая самая экзотичная сборная, с которой может сыграть сборная России? Может сборная Антарктиды? или острова Пасхи
О, контент для пропаганды приплыл теперь неделю крутить будут по всем каналам.
Это же товарняк... Можно будет всем вратарям сыграть !))
