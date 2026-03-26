Тренер «Вест Хэма» Хемес о конфликте в Иране: «Проблемы возникают из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них свои культура, религия... Надеюсь, страна сможет снова подняться»

Хемес о конфликте в Иране: проблемы возникают не из-за людей, а из-за политиков.

Ассистент главного тренера «Вест Хэма » Пако Хемес высказался о конфликте в Иране.

С 2022 по 2024 год испанский специалист возглавлял иранский «Трактор ».

– Одно из ваших последних мест работы было в Иране... Как вы относитесь к конфликту? С беспокойством?

– С очень большим беспокойством, в том числе и потому, что у меня там много друзей. Я проработал там полтора года, а мог бы и дольше, но ситуация была не совсем благоприятной, и мы уехали. Переводчики, тренерский штаб, игроки... Они остались.

Мне удалось поговорить с некоторыми из них. Мне их очень жаль, потому что они переживают очень трудные времена. Войны – это плохо для всех, но особенно для людей, которые от них страдают. Они напуганы, они не знают, куда обратиться, они живут, не зная, что будет завтра... Это ужасно. Мне их очень жаль. Я знаю довольно много иранцев, и я надеюсь, что это закончится как можно скорее и что страна сможет снова подняться, обновиться и двигаться вперед...

– Какой была там жизнь? И люди?

– Я полюбил людей – это лучшее, что есть в любой стране. Они трудолюбивы, готовы помочь и уважительны... Они относились к нам как к членам королевской семьи. Все эти проблемы возникают не из-за людей, а из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них своя культура, своя религия, свой образ жизни...

– Говорили, что вы могли бы стать тренером сборной Ирана. Вам это интересно?

– Это была интересная тема для разговоров, и я могу подтвердить, что возможности были, но из этого ничего не вышло. Мне было очень комфортно в «Тракторе». Когда ты приезжаешь в страну, настолько отличающуюся от твоей собственной, повседневная жизнь становится нелегкой. Язык был непонятен, и мы повсюду ходили с переводчиком. У них свои обычаи, а у вас – свои, мы с уважением относились друг к другу...

Местные жители оказали нам радушный прием. 23 или 24 декабря у нас были соревнования, и мы не смогли вернуться в Испанию на Рождество. Когда мы приехали в резиденцию, где мы жили, на территории базы клуба, там поставили елку. Это было удивительно для нас.

– Какой прекрасный жест!

– Если вы спросите меня, где к нам относились с наибольшим уважением, я бы назвал Иран. Без сомнения. Люди в клубе, на улице... Иранцы действительно оценили, что там был кто-то из Испании, – сказал Хемес.