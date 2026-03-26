  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тренер «Вест Хэма» Хемес о конфликте в Иране: «Проблемы возникают из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них свои культура, религия... Надеюсь, страна сможет снова подняться»
33

Тренер «Вест Хэма» Хемес о конфликте в Иране: «Проблемы возникают из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них свои культура, религия... Надеюсь, страна сможет снова подняться»

Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Пако Хемес высказался о конфликте в Иране. 

С 2022 по 2024 год испанский специалист возглавлял иранский «Трактор». 

– Одно из ваших последних мест работы было в Иране... Как вы относитесь к конфликту? С беспокойством?

– С очень большим беспокойством, в том числе и потому, что у меня там много друзей. Я проработал там полтора года, а мог бы и дольше, но ситуация была не совсем благоприятной, и мы уехали. Переводчики, тренерский штаб, игроки... Они остались.

Мне удалось поговорить с некоторыми из них. Мне их очень жаль, потому что они переживают очень трудные времена. Войны – это плохо для всех, но особенно для людей, которые от них страдают. Они напуганы, они не знают, куда обратиться, они живут, не зная, что будет завтра... Это ужасно. Мне их очень жаль. Я знаю довольно много иранцев, и я надеюсь, что это закончится как можно скорее и что страна сможет снова подняться, обновиться и двигаться вперед...

– Какой была там жизнь? И люди?

– Я полюбил людей – это лучшее, что есть в любой стране. Они трудолюбивы, готовы помочь и уважительны... Они относились к нам как к членам королевской семьи. Все эти проблемы возникают не из-за людей, а из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них своя культура, своя религия, свой образ жизни...

– Говорили, что вы могли бы стать тренером сборной Ирана. Вам это интересно?

– Это была интересная тема для разговоров, и я могу подтвердить, что возможности были, но из этого ничего не вышло. Мне было очень комфортно в «Тракторе». Когда ты приезжаешь в страну, настолько отличающуюся от твоей собственной, повседневная жизнь становится нелегкой. Язык был непонятен, и мы повсюду ходили с переводчиком. У них свои обычаи, а у вас – свои, мы с уважением относились друг к другу...

Местные жители оказали нам радушный прием. 23 или 24 декабря у нас были соревнования, и мы не смогли вернуться в Испанию на Рождество. Когда мы приехали в резиденцию, где мы жили, на территории базы клуба, там поставили елку. Это было удивительно для нас.

– Какой прекрасный жест!

– Если вы спросите меня, где к нам относились с наибольшим уважением, я бы назвал Иран. Без сомнения. Люди в клубе, на улице... Иранцы действительно оценили, что там был кто-то из Испании, – сказал Хемес. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoвысшая лига Иран
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
Политика
logoПако Хемес
logoТрактор Сази
logoСборная Ирана по футболу
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо войти во все неугодные страны, уничтожить их, забрать нефть, убить детей, разрушить больницы и назваться самым великодушным.
Всего-то .
Напишу правду про эту войну.

Вот она:
Израиль руками США устраняет последную преграду на пути создания Великого Израиля.
Это происходит сейчас.
Ничего парадоксального не вижу.
Но детей убивать целенаправленно незачем.
Вообще Израиль должен отойти от практики целенаправленного детоубийства.
Это не человечено и отвращает.
Мне не нравится, например.
Ответ Busk
Напишу правду про эту войну.

А остальные не в курсе, да?
Это точно не ИИ писал?
Ответ Клирик
Нет.
Я писал.
Для людей.
Впечатление что и Трамп и Нетаньяху уже пожалели что ввязались в эту авантюру. Иран это не Ирак или Сирия, это огромная страна по территории и населению, с развитой военной структурой и техническими возможностями, их голыми руками не взять. У Ирана имеются ракетные установки с дальностью запуска до 4000 км. так что потреплют они евреев прилично. А главное иранцы дружный народ, и любят свою страну, нравится это другим или нет. Так что ничего ещё не закончилось.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
и государство любит там свой народ..камнями забивать и на кранах вешать..
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
напоминаю, что технологию беспилотников, которые облетают хваленые пво, России передал именно Иран - это к технической стороне вопроса:))
Кантона недавно сказал, что должен быть закон, политик, который начал войну, должен первым быть на передовой...
Ответ Георгий Хасия
Трамп? Зеленский? Да ни за что! Эти трУсы только других с радостью готовы отправлять на войну. Сами нет.
А когда игроки клубов Апл выйдут с повязками в поддержку Ирана? Или они не люди в отличии от украинцев?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
