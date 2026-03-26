Кавазашвили про СССР: «Каждый мог жить достойно, никто палки в колеса не вставлял. С приходом Горбачева люди стали нищими, на первое место вышли деньги. Начало цениться умение обмануть»

Анзор Кавазашвили: очень скучаю по той жизни, которая была в СССР.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о ностальгии по советской эпохе.

«Я очень скучаю по той жизни, которая была в Советском Союзе. Тогда люди росли уверенными в своем будущем, в своих возможностях во всех сферах. Я никогда не думал о деньгах, потому что в СССР каждый мог жить достойно. У меня всегда была справедливая зарплата, с которой еще и удавалось что-то откладывать.

Тот, кто стремился быть полезным, всегда добивался своей цели. Если человек в советское время не мог достойно жить, он винил в этом только себя. Никто со стороны ему палки в колеса не вставлял. С тех пор многое изменилось. Сейчас я не могу быть уверенным в завтрашнем дне, а в советское время так и было.

Еще некоторые россияне смеются над советским воспитанием, над пионерскими организациями, а мы действительно в это верили. Для советских детей это была не фикция, а душевный порыв. Мы выросли справедливыми людьми, которые заботились об окружающих.

Я даже не могу представить, чтобы в советское время кто-то переживал за свою безопасность. Все друг друга уважали, а приход Горбачева обесценил эти заслуги. Люди стали нищими, а на первое место вышли деньги. С тех пор начало цениться умение кого-то обмануть и заработать побольше. Это страшная правда, которая сейчас реально существует», – сказал Кавазашвили.