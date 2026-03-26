  • Кавазашвили про СССР: «Каждый мог жить достойно, никто палки в колеса не вставлял. С приходом Горбачева люди стали нищими, на первое место вышли деньги. Начало цениться умение обмануть»
Кавазашвили про СССР: «Каждый мог жить достойно, никто палки в колеса не вставлял. С приходом Горбачева люди стали нищими, на первое место вышли деньги. Начало цениться умение обмануть»

Анзор Кавазашвили: очень скучаю по той жизни, которая была в СССР.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о ностальгии по советской эпохе. 

«Я очень скучаю по той жизни, которая была в Советском Союзе. Тогда люди росли уверенными в своем будущем, в своих возможностях во всех сферах. Я никогда не думал о деньгах, потому что в СССР каждый мог жить достойно. У меня всегда была справедливая зарплата, с которой еще и удавалось что-то откладывать.

Тот, кто стремился быть полезным, всегда добивался своей цели. Если человек в советское время не мог достойно жить, он винил в этом только себя. Никто со стороны ему палки в колеса не вставлял. С тех пор многое изменилось. Сейчас я не могу быть уверенным в завтрашнем дне, а в советское время так и было.

Еще некоторые россияне смеются над советским воспитанием, над пионерскими организациями, а мы действительно в это верили. Для советских детей это была не фикция, а душевный порыв. Мы выросли справедливыми людьми, которые заботились об окружающих.

Я даже не могу представить, чтобы в советское время кто-то переживал за свою безопасность. Все друг друга уважали, а приход Горбачева обесценил эти заслуги. Люди стали нищими, а на первое место вышли деньги. С тех пор начало цениться умение кого-то обмануть и заработать побольше. Это страшная правда, которая сейчас реально существует», – сказал Кавазашвили. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Горбачев это монстр: спрятал все что производил СССР у себя в кладовке и начался дефицит, сказал "перестройка" и 200 млн человек мгновенно забыли свое коммунистическое воспитание и погнались за деньгами. С ним даже Обама не сравнится который успевал все подъезды страны .... за одну ночь.
Ответ Dizzod
Горбачев это монстр: спрятал все что производил СССР у себя в кладовке и начался дефицит, сказал "перестройка" и 200 млн человек мгновенно забыли свое коммунистическое воспитание и погнались за деньгами. С ним даже Обама не сравнится который успевал все подъезды страны .... за одну ночь.
Хорош)
Ответ Dizzod
Горбачев это монстр: спрятал все что производил СССР у себя в кладовке и начался дефицит, сказал "перестройка" и 200 млн человек мгновенно забыли свое коммунистическое воспитание и погнались за деньгами. С ним даже Обама не сравнится который успевал все подъезды страны .... за одну ночь.
Комментарий скрыт
«Каждый мог жить достойно, и ходить в магазин за дефицитной колбасой или мебельной стенкой с черного хода, правда только при наличии знакомого завмага»
Ответ igls54
«Каждый мог жить достойно, и ходить в магазин за дефицитной колбасой или мебельной стенкой с черного хода, правда только при наличии знакомого завмага»
У Анзорки в Грузии таких проблем не было. Там даже при Сталине не было коллективизации, а при Хрущеве никто не отнимал приусадебные участки, плюс вся республика снабжалась по высшей категории. В Совке грузин был синонимом обеспеченного человека. Да и потом, когда Анзорка играл в Москве через грузинских друзей с его известностью и деньгами можно было покупать что угодно.
Ответ igls54
«Каждый мог жить достойно, и ходить в магазин за дефицитной колбасой или мебельной стенкой с черного хода, правда только при наличии знакомого завмага»
Это дебилам рассказывают а вы повторяетете
Человек просто скучает по своей молодости, не судите строго
Он скучает по своей молодости, когда все было в другом цвете. В пионер лагере расскажу при мне суп выливали мальчику за шкирку он не ел. И это была жесть. Я приехал лысый - только потом понял - вши ) Ангину лечили - йод на палку и в гланды. Платформа Красный строитель окраина Москвы в пятницу около пивнушки валяются пьяные люди, реально на земле. Тотальная нищета - нет ничего. Нет одежды или МПШО Черемушки остальное по блату. Еда по блату. Запчасти по блату. Доктор по знакомому. Книги по талону. Водка в очередь. Билетов нет на самолеты и поезда. В 1991 году все что было на книжках - все в ноль) Он забыл или лицемер.
Ответ T622222
Он скучает по своей молодости, когда все было в другом цвете. В пионер лагере расскажу при мне суп выливали мальчику за шкирку он не ел. И это была жесть. Я приехал лысый - только потом понял - вши ) Ангину лечили - йод на палку и в гланды. Платформа Красный строитель окраина Москвы в пятницу около пивнушки валяются пьяные люди, реально на земле. Тотальная нищета - нет ничего. Нет одежды или МПШО Черемушки остальное по блату. Еда по блату. Запчасти по блату. Доктор по знакомому. Книги по талону. Водка в очередь. Билетов нет на самолеты и поезда. В 1991 году все что было на книжках - все в ноль) Он забыл или лицемер.
Я керосином гланды мазал
Вроде помогало, больше ангиной не болел
Ответ T622222
Он скучает по своей молодости, когда все было в другом цвете. В пионер лагере расскажу при мне суп выливали мальчику за шкирку он не ел. И это была жесть. Я приехал лысый - только потом понял - вши ) Ангину лечили - йод на палку и в гланды. Платформа Красный строитель окраина Москвы в пятницу около пивнушки валяются пьяные люди, реально на земле. Тотальная нищета - нет ничего. Нет одежды или МПШО Черемушки остальное по блату. Еда по блату. Запчасти по блату. Доктор по знакомому. Книги по талону. Водка в очередь. Билетов нет на самолеты и поезда. В 1991 году все что было на книжках - все в ноль) Он забыл или лицемер.
Нужно читать внимательней, в 1991 уже небыло СССР, а у власти был Горбачев
Люди, рассказывающие сказки про обалденное советское воспитание должны задать себе вопрос и задуматься (хотя не факт, что совет это могут проделать), как так вышло, что такое крутое воспитание воспитало людей, устроившие лихие 90-ые и породило нынешних чиновников.
Ответ Isshin88
Люди, рассказывающие сказки про обалденное советское воспитание должны задать себе вопрос и задуматься (хотя не факт, что совет это могут проделать), как так вышло, что такое крутое воспитание воспитало людей, устроившие лихие 90-ые и породило нынешних чиновников.
Оно не было таким уж "крутым". Уже полно примеров, что наивное прекраснодушие и благородство северной цивилизации справедливости бессильны против коварства и обмана западной цивилизации гешефта, включая сам развал СССР.
Ответ Zatvornick
Оно не было таким уж "крутым". Уже полно примеров, что наивное прекраснодушие и благородство северной цивилизации справедливости бессильны против коварства и обмана западной цивилизации гешефта, включая сам развал СССР.
опять буржуи простым работягам в штаны насрали (((
Да, было классно, когда учёный, преподаватель, судья и т.д., которые пол жизни учились на свое образование, стояли в очередях и унижались перед зажравшейся торгашкой магазина, которая сначала все спрятала, продала своим родственникам, друзьям, знакомым и партийным работникам, а потом ещё хамила людям в очередям. ДОСТОЙНО.

Когда водитель местного райкома партии, который спал пол дня в машине у ведомства в ожидании шефа, жил лучше, чем работяги или профессура. Понимаем.

"Кто не работает, тот ест"
Ответ Камбоджа Иванов
Да, было классно, когда учёный, преподаватель, судья и т.д., которые пол жизни учились на свое образование, стояли в очередях и унижались перед зажравшейся торгашкой магазина, которая сначала все спрятала, продала своим родственникам, друзьям, знакомым и партийным работникам, а потом ещё хамила людям в очередям. ДОСТОЙНО. Когда водитель местного райкома партии, который спал пол дня в машине у ведомства в ожидании шефа, жил лучше, чем работяги или профессура. Понимаем. "Кто не работает, тот ест"
С чего Вы решили, что водитель райкома жил лучше работяги и тем более лучше профессора?
Особенно круто было, когда жители колхозов не могли куда-то уехать просто так (в Москву ту же), потому что им с 1932 по 1974 паспорта не выдавали. Вот это крутое время для них было (конечно же нет). Или когда были массовые расстрелы (в том же Бутово массовое захоронение, а это территория Москвы, а не где-то далеко).
Да и в целом люди жили значительно беднее, чем в той же Европе или Штатах. Да, нищих не было, но и купить не особо много чего можно было, потому что на всё дефицит был.
Ответ Isshin88
Особенно круто было, когда жители колхозов не могли куда-то уехать просто так (в Москву ту же), потому что им с 1932 по 1974 паспорта не выдавали. Вот это крутое время для них было (конечно же нет). Или когда были массовые расстрелы (в том же Бутово массовое захоронение, а это территория Москвы, а не где-то далеко). Да и в целом люди жили значительно беднее, чем в той же Европе или Штатах. Да, нищих не было, но и купить не особо много чего можно было, потому что на всё дефицит был.
К сожалению, нищих просто не было видно
Не то чтобы их совсем не было -- их не было на улицах
Ответ Isshin88
Особенно круто было, когда жители колхозов не могли куда-то уехать просто так (в Москву ту же), потому что им с 1932 по 1974 паспорта не выдавали. Вот это крутое время для них было (конечно же нет). Или когда были массовые расстрелы (в том же Бутово массовое захоронение, а это территория Москвы, а не где-то далеко). Да и в целом люди жили значительно беднее, чем в той же Европе или Штатах. Да, нищих не было, но и купить не особо много чего можно было, потому что на всё дефицит был.
как же более 30 миллионов в города без паспортов переехали?
Были и нищие и дискриминация по пятому пункту, но у деда свой совок, с подъемными и зарплатами с премиями выше в разы, чем у обычных людей, и еду они могли достать не так как обычные люди, да и по капстранам тоже помотались, о чем обычные люди могли только мечтать
Ответ Gardarike
Были и нищие и дискриминация по пятому пункту, но у деда свой совок, с подъемными и зарплатами с премиями выше в разы, чем у обычных людей, и еду они могли достать не так как обычные люди, да и по капстранам тоже помотались, о чем обычные люди могли только мечтать
Какая дискриминация по пятому пункту? Кругом одни пятые пункты, что не диктор, то пятый пункт. Если не жил в то время, то не пиши чушь.
Ответ Игорь Федоров
Какая дискриминация по пятому пункту? Кругом одни пятые пункты, что не диктор, то пятый пункт. Если не жил в то время, то не пиши чушь.
Жил. Чушь пишешь ты. В институте евреев принимали по квоте, если что. Логика примата
О да, все жили богато, на зарплату в 90 рублей. Когда в магазинах ни хрена нет, не на что и деньги тратить. Маразматик старый, блин. Футболистам и тогда платили в разы больше, чем работающим людям, доставали квартиры, машины.
До сих пор вспоминаю с изумлением, что в СССР меня в возрасте 9 лет отпустили одного доехать из симферополя (из спортлагеря) в петрозаводск (на соревнования) с пересадкой в москве. Потому что уровень доверия человека обществу был такой, что это ощущалось безопасно. Сейчас это немыслимо.
Ответ Zatvornick
До сих пор вспоминаю с изумлением, что в СССР меня в возрасте 9 лет отпустили одного доехать из симферополя (из спортлагеря) в петрозаводск (на соревнования) с пересадкой в москве. Потому что уровень доверия человека обществу был такой, что это ощущалось безопасно. Сейчас это немыслимо.
Просто ценность человеческой жизни была иной. Сейчас бытовая преступность не выше, чем в 80-е
Сборная России еще не перенесла в MAX командный чат, сообщил Карпин: «Пока по старинке»
32 минуты назад
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
40 минут назад
Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»
46 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию, Турция – Румыния
49 минут назадLive
Товарищеские матчи. Беларусь в гостях у Кипра, Грузия против Израиля, в США Бразилия сыграет с Францией, Колумбия – с Хорватией
49 минут назадLive
Килиан Мбаппе: «Не могу представить чемпионат мира без Неймара, он одна из главных звезд. Но я должен уважать решения Анчелотти»
56 минут назад
Тренер «Вест Хэма» Хемес о конфликте в Иране: «Проблемы возникают из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них свои культура, религия... Надеюсь, страна сможет снова подняться»
сегодня, 16:46
Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
сегодня, 16:40
Следите за результатами игр? Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
сегодня, 16:30
Жена Смолова: «Из-за конвенциональной внешности в юности подрабатывала моделью. Индустрия вгоняла в апатию, но там я могла зарабатывать. Меня воспитывали, что я должна быть независимой»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь США Келлер о том, может ли Роналду сниматься в кино: «Не думаю, что ему это очень интересно. Если бы хотел, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию»
только что
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
только что
Гарначо оштрафовали на 660 фунтов за превышение скорости на 10 миль в час летом
12 минут назад
Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»
16 минут назад
Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
33 минуты назад
Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»
47 минут назад
Лига наций. Стыковые матчи. Мальта против Люксембурга, Латвия в гостях у Гибралтара
49 минут назадLive
Магуайр о возможном вызове на ЧМ-2026: «Чувствую, что все еще могу быть важной частью сборной. Буду я играть по одной минуте или в каждом матче – сделаю все, чтобы Англия добилась успеха»
сегодня, 16:15
Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»
сегодня, 15:59
Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
сегодня, 15:29
Рекомендуем