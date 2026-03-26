  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Смолова: «Из-за конвенциональной внешности в юности подрабатывала моделью. Индустрия вгоняла в апатию, но там я могла зарабатывать. Меня воспитывали, что я должна быть независимой»
Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала, чем занималась до открытия клиники психиатрии и неврологии.

– Чтобы непогруженная аудитория поняла, как ты пришла к своей клинике, хочется обсудить главные точки биографии.

– Давай сделаю короткий рекап. В 2016-м я закончила Высшую школу экономики, факультет медиакоммуникаций. Долго хотела стать журналистом в классическом смысле, но не сложилось. Очень много тусовалась.

В юности из-за конвенциональной внешности подрабатывала моделью, но это никогда не было серьезной карьерой. Просто копила деньги на университет – хотелось учиться в премиальном ВУЗе. И когда закончила учиться, моделью быть перестала.

Долго диджеила – почти 10 лет. Была одним из громких имен в России, объездила всю страну. Играла за границей.

Была частью ютуб-программы «Подруги». Мы обсуждали темы, которые многие стеснялись поднимать. Первыми начали говорить о сексе и феминизме. Это дало мне буст популярности.

Потом, в 2021 году, вместе с бизнес-партнершей сделала на ютубе программу про ментальное здоровье «Справиться проще». Из этого медиакапитала появился Центр поведенческой терапии – вы можете онлайн заниматься с клиническим психологом.

А в октябре 2025-го мы открыли психиатрическую клинику, где есть неврологи и психиатры. Предпринимательство и частная медицина – сейчас моя основная деятельность.

– Несколько уточнений. У тебя были амбиции в моделинге?

– Никогда не нравилось оценивание по внешности. Ты никак не можешь на это повлиять. Индустрия вгоняла меня в апатию, но там я могла зарабатывать. Если бы работала в кофейне, получала бы максимум 20 тысяч рублей. А в моделинге за одну рекламу могла заработать 150 тысяч. Такие крупные контракты были раз в год, но на оплату универа хватало.

Конечно, я использовала эту возможность. Меня всегда воспитывали, что я должна быть независимой. И я придумывала способы.

Вот уже 10 лет не фотографируюсь с кастингами и агентствами – и ни разу об этом не жалела. Абсолютно не мое, – сказала Истомина.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Карина Истомина
logoСпортс
светская хроника
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уберите ее из ленты реально уже жесть.
Ответ T622222
Почему на спорт канале пишут про путану.? Кому интересно слушать этот бред. Пусть своему рогоносцу расскажет.
Ответ T622222
Неужели вам не интересен этот рекап?🤣
Это сколько ж почитателей приобрёл Федя после выхода всей этой лабуды! Подумать страшно.
Диджеила в банях на кожаных микшерских пультах?🥸
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Современные женщины сейчас все так диджеят.
Только локацией отличаются.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
А почему только современные
Обычная внешность, что-то она сильно себя переоценивает:)
Ответ rigobersong
Модельная

Просто модельная внешность это не про красоту, а именно спецефичность
Ответ rigobersong
И мне бы глянуть, я её ни разу не видел. Есть фото?
"Конвенциональная внешность" - это в простонародье "дура" ? Или есть иной смысл ?
Ответ RealAlex7
Ты не так понял, есть просто дура, а есть дура конвенциональная. Вторая тупее.
Ответ RealAlex7
Другой смысл. Типа б.....ая.
Прям как в сериале полицейский с Рублёвки , Кристина была проституткой а потом стала психотерапевтом )
Ответ White Bone
Смолов был футболистом ,стал проституткой.
"Из-за конвенциональной внешности очень много тусовалась, это дало буст и медиакапиталл."
Тут можно было бы с Кариной и согласиться, но всё же это смотря какой fabric, смотря сколько details, очень очень affordable
Ответ zdraviy_smisl
спасибо за рекап
Была я балериной,
Была звездою.
Как трудно заработать
На жизнь п…..
Ой, мляяя😭😭😭
700+комментов в статье под вью данной барышни, наверное около 1500 с учётом новостей с её цитами...
И это цифры говорят не столько о спортсе, сколько о его целевой аудитории, собственно спрос рождает предложение, поэтому такой контент на главной не удивителен, ибо редакция знает, что здешний охлос этого и ждёт
Ответ Rio de Janeiro
Спуртс создал тотальную тряску

Кораблев доволен

Я уж не помню когда такой актив был под постами
Ответ Роман Грожан
С тукитук и экс-матчтвшницей.
Типичный пример чувих, которые разговаривают на смеси французского и нижегородского, но не знают ни того , ни другого, ничего не меняется и все суета сует.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
сегодня, 12:43
сегодня, 09:13
сегодня, 08:56
Рекомендуем
Главные новости
36 минут назад
44 минуты назад
50 минут назад
53 минуты назадLive
53 минуты назадLive
сегодня, 16:53
сегодня, 16:46
сегодня, 16:40
сегодня, 16:30
сегодня, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
3 минуты назад
3 минуты назад
16 минут назад
20 минут назад
37 минут назад
51 минуту назад
53 минуты назадLive
сегодня, 16:15
сегодня, 15:59
сегодня, 15:29
Рекомендуем