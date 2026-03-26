Жена Смолова: «Из-за конвенциональной внешности в юности подрабатывала моделью. Индустрия вгоняла в апатию, но там я могла зарабатывать. Меня воспитывали, что я должна быть независимой»

Жена Смолова: меня всегда воспитывали, что я должна быть независимой.

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала, чем занималась до открытия клиники психиатрии и неврологии.

– Чтобы непогруженная аудитория поняла, как ты пришла к своей клинике, хочется обсудить главные точки биографии.

– Давай сделаю короткий рекап. В 2016-м я закончила Высшую школу экономики, факультет медиакоммуникаций. Долго хотела стать журналистом в классическом смысле, но не сложилось. Очень много тусовалась.

В юности из-за конвенциональной внешности подрабатывала моделью, но это никогда не было серьезной карьерой. Просто копила деньги на университет – хотелось учиться в премиальном ВУЗе. И когда закончила учиться, моделью быть перестала.

Долго диджеила – почти 10 лет. Была одним из громких имен в России, объездила всю страну. Играла за границей.

Была частью ютуб-программы «Подруги». Мы обсуждали темы, которые многие стеснялись поднимать. Первыми начали говорить о сексе и феминизме. Это дало мне буст популярности.

Потом, в 2021 году, вместе с бизнес-партнершей сделала на ютубе программу про ментальное здоровье «Справиться проще». Из этого медиакапитала появился Центр поведенческой терапии – вы можете онлайн заниматься с клиническим психологом.

А в октябре 2025-го мы открыли психиатрическую клинику, где есть неврологи и психиатры. Предпринимательство и частная медицина – сейчас моя основная деятельность.

– Несколько уточнений. У тебя были амбиции в моделинге?

– Никогда не нравилось оценивание по внешности. Ты никак не можешь на это повлиять. Индустрия вгоняла меня в апатию, но там я могла зарабатывать. Если бы работала в кофейне, получала бы максимум 20 тысяч рублей. А в моделинге за одну рекламу могла заработать 150 тысяч. Такие крупные контракты были раз в год, но на оплату универа хватало.

Конечно, я использовала эту возможность. Меня всегда воспитывали, что я должна быть независимой. И я придумывала способы.

Вот уже 10 лет не фотографируюсь с кастингами и агентствами – и ни разу об этом не жалела. Абсолютно не мое, – сказала Истомина.

