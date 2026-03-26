Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра». Форвард лечился в Испании после травмы

Криштиану Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра».

«Аль-Наср » сообщил, что нападающий Криштиану Роналду вернулся в расположение саудовской команды.

41-летний футболист уезжал в Испанию, чтобы пройти лечение после травмы.

«Рад вернуться! 😎 Все смотрится хорошо 👍🏼», – написал португалец.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 22 матча и забил 21 гол.