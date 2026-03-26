  • Магуайр о возможном вызове на ЧМ-2026: «Чувствую, что все еще могу быть важной частью сборной. Буду я играть по одной минуте или в каждом матче – сделаю все, чтобы Англия добилась успеха»
2

Харри Магуайр: я все еще могу быть важной частью сборной.

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр считает, что может быть полезен команде на ЧМ-2026.

Томас Тухель включил Магуайра в заявку сборной на товарищеские матчи с Уругваем и Японией в марте.

– Буду я играть по одной минуте или в каждом матче на чемпионате мира, я все равно буду делать все, что в моих силах, чтобы сборная добилась успеха. Я нахожусь на том этапе карьеры, что дело не в том, чтобы сыграть на чемпионате мира и заявить, что я лучший защитник в мире. Я хочу быть частью команды, и я чувствую, что все еще могу быть важной ее частью – как на поле, так и за его пределами.

– Вы боялись, что ваша международная карьера окончена?

– В какой-то момент. Вероятно, в конце прошлого сезона, когда меня не взяли на летние сборы. Три предыдущих сбора в этом сезоне... Для меня это было перезагрузкой, так что никаких оправданий нет, – сказал Магуайр.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
Ответ ZhanPolo polo
Точно лучше Геи
Гэхи, не провоцируйте Виталия Милонова
