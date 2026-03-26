Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа

Браима Диаса чуть не побили в раздевалке за пенальти в финале Кубка Африки.

В раздевалке сборной Марокко чуть не случилась драка после финала Кубка Африки.

Напомним, сборная Сенегала обыграла Марокко в финале в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим Диас исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

В марте Конфедерация африканского футбола присудила сенегальцам техническое поражение за уход с поля и признала марокканцев победителями.

«Многие игроки тогда были злы [на Браима], обстановка в раздевалке была очень напряженной. Некоторые пытались подраться с Браимом, но их пришлось разнимать. Они были очень близки к драке», – заявил журналист и специалист по марокканскому футболу Саид Амдаа.

«Все были разочарованы. Многие были злы на него, хотя некоторые защищали его. Люди задавались вопросом, почему он это сделал», – сказал автор книги «История африканского футбола» Саид Эль-Абади.