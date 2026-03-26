  • Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа
25

Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа

Браима Диаса чуть не побили в раздевалке за пенальти в финале Кубка Африки.

В раздевалке сборной Марокко чуть не случилась драка после финала Кубка Африки. 

Напомним, сборная Сенегала обыграла Марокко в финале в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим Диас исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

В марте Конфедерация африканского футбола присудила сенегальцам техническое поражение за уход с поля и признала марокканцев победителями. 

«Многие игроки тогда были злы [на Браима], обстановка в раздевалке была очень напряженной. Некоторые пытались подраться с Браимом, но их пришлось разнимать. Они были очень близки к драке», – заявил журналист и специалист по марокканскому футболу Саид Амдаа.

«Все были разочарованы. Многие были злы на него, хотя некоторые защищали его. Люди задавались вопросом, почему он это сделал», – сказал автор книги «История африканского футбола» Саид Эль-Абади.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Смолов : На его месте должен был быть я
Ответ KOT_B_yHTAX
Смолов : На его месте должен был быть я
Директор Кофемании: «Напьёшься - будешь»😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Директор Кофемании: «Напьёшься - будешь»😎
Прям хорошо😁👍
А может, наши отмудохали Смолова? Не зря же он чушь несёт который год
Ответ Василий Малышкин
А может, наши отмудохали Смолова? Не зря же он чушь несёт который год
Федька им сразу не понравился, поэтому его отмудохали, вследствии чего он исполнил карявую пенку)
Ну тут фанаты Реала писали же, что наш Браим был великодушен и специально пробил пенальти паненкой, и его партнёры по команде тоже были в курсе:)
Ответ Отец Абду
Ну тут фанаты Реала писали же, что наш Браим был великодушен и специально пробил пенальти паненкой, и его партнёры по команде тоже были в курсе:)
А почему ты веришь в эту версию, а не в версию фанатов Реала? Тебе так удобнее?
Ответ Бутербродский
А почему ты веришь в эту версию, а не в версию фанатов Реала? Тебе так удобнее?
Почему я должен вам верить? Во-первых, сам Браим подтвердил это после окончания матча и извинился в соцсетях. Во-вторых, об этом пишет журналист, приближённый к сборной:)

Вы придумаете что угодно, лишь бы не стать посмешищем...
А наш дядя Федор недавно таки подрался из-за паненки. Причем, судя по всему, даже победил правым прямым
Финал получился великий. Как раз из тех, что нанёс на карту топ футбола Кубок Африки. И так всё испохабить подковерными играми.
Да, ладно. Такой же пенальти как и все остальные неудачные для бьющего. Когда игрок неудачно бьёт сильно, но не точно в угол или под штангу , а на удобной для вратаря высоте, все считают это мастерством вратаря. Хотя по сути такая же хрень.
Браим мороканский Джордан
А Брат такой: чё вы паритесь, сейчас через суд отберем у них Кубок.
Федя расскажет про "опорную ногу", "кочку на поле" и ещё что то.
Вот почему он был в отчаянии несколько дней.
