Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»

Форвард «Атлетико» Гризманн о переходе в МЛС: сейчас самое подходящее время.

Нападающий «Атлетико » Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий трансфер в «Орландо Сити» из МЛС. 35-летний француз станет игроком американского клуба летом 2026-го.

«Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые «Орландо» приложил, чтобы заполучить меня, а также из-за положительных чувств к Рикардо (Морейре, спортивному директору «Орландо Сити » – Спортс’‘).

Во время первого разговора с клубом я почувствовал их амбиции и четкое видение будущего – меня это действительно убедило. Надеюсь сделать Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и отдать все, что у меня есть, чтобы помочь команде добиться больших успехов.

Надеюсь, я смогу оставить хорошее наследие в Орландо и в МЛС, выиграв трофей. Я давно этого хотел», – сказал Гризманн.

