  Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»
Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий трансфер в «Орландо Сити» из МЛС. 35-летний француз станет игроком американского клуба летом 2026-го.

«Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые «Орландо» приложил, чтобы заполучить меня, а также из-за положительных чувств к Рикардо (Морейре, спортивному директору «Орландо Сити» – Спортс’‘).

Во время первого разговора с клубом я почувствовал их амбиции и четкое видение будущего – меня это действительно убедило. Надеюсь сделать Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и отдать все, что у меня есть, чтобы помочь команде добиться больших успехов.

Надеюсь, я смогу оставить хорошее наследие в Орландо и в МЛС, выиграв трофей. Я давно этого хотел», – сказал Гризманн.

Кто не любит Гризманна? Это вообще возможно?.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport.es
Может дело не в млс или эмиратах, а в возрасте и имени? 35 самое время))
Все чемпионы мира (их уже 5) и лучшие игроки на своих позициях переходят в МЛС, а в СА непонятно кто, либо вечные вторые на своих позициях:)
Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме»
24 марта, 14:29
24 марта, 14:29
«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом
24 марта, 14:14
24 марта, 14:14
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
23 марта, 12:11
23 марта, 12:11
Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа
33 секунды назад
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
19 минут назад
«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
24 минуты назад
«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»
28 минут назад
Глава сенегальской федерации о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Самый вопиющий и несправедливый грабеж в истории футбола. Мы не поступимся своими ценностями»
51 минуту назад
Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»
56 минут назад
«Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»
сегодня, 14:56
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
сегодня, 14:53
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
сегодня, 14:53
Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: «Когда увидел Халка, Данни, Нету... Обычно такие люди говнистые – было откровением, настолько они хорошие ребята»
сегодня, 14:44
Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
36 минут назад
«На ВАР должны работать футбольные люди – Мостовой, Юран, Ловчев. Приглашайте их – никаких скандалов тогда не будет». Тукманов о судействе
39 минут назад
Серия А номинировала Бога, Павловича, Симеоне, Ндика на звание лучшего игрока марта
47 минут назад
Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»
сегодня, 14:56
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:52
Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»
сегодня, 14:50
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
сегодня, 14:42
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
сегодня, 14:36
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
сегодня, 14:28
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
сегодня, 14:22
