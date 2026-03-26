Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий трансфер в «Орландо Сити» из МЛС. 35-летний француз станет игроком американского клуба летом 2026-го.
«Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые «Орландо» приложил, чтобы заполучить меня, а также из-за положительных чувств к Рикардо (Морейре, спортивному директору «Орландо Сити» – Спортс’‘).
Во время первого разговора с клубом я почувствовал их амбиции и четкое видение будущего – меня это действительно убедило. Надеюсь сделать Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и отдать все, что у меня есть, чтобы помочь команде добиться больших успехов.
Надеюсь, я смогу оставить хорошее наследие в Орландо и в МЛС, выиграв трофей. Я давно этого хотел», – сказал Гризманн.
Может дело не в млс или эмиратах, а в возрасте и имени? 35 самое время))