Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»

Александр Тарханов: Абаскаля даже близко к РПЛ нельзя допускать.

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее бывший главный тренер «Спартака » заявил о готовности вернуться к работе в России после расторжения контракта с мексиканским «Атлетико Сан ‑Луис».

– Абаскаль заявил, что готов вернуться тренировать в Россию. Что думаете?

– Куда? Его даже близко к РПЛ нельзя допускать. Все хотят в Россию. Где ему еще столько будут платить? Он даже в Мексике ничего не смог сделать.

Он хороший парень, но зачем? У нас своих тренеров много, которые без работы сидят, – сказал Тарханов.