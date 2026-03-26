Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил о готовности вернуться к работе в России после расторжения контракта с мексиканским «Атлетико Сан‑Луис».
– Абаскаль заявил, что готов вернуться тренировать в Россию. Что думаете?
– Куда? Его даже близко к РПЛ нельзя допускать. Все хотят в Россию. Где ему еще столько будут платить? Он даже в Мексике ничего не смог сделать.
Он хороший парень, но зачем? У нас своих тренеров много, которые без работы сидят, – сказал Тарханов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Есть подозрение, что чемпионат Мексики повыше нашего сейчас и прилично так.
У нас разные специалисты. У них тоже. Не надо утрировать.