  • Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»

Александр Тарханов: Абаскаля даже близко к РПЛ нельзя допускать.

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил о готовности вернуться к работе в России после расторжения контракта с мексиканским «Атлетико Сан‑Луис».

– Абаскаль заявил, что готов вернуться тренировать в Россию. Что думаете?

– Куда? Его даже близко к РПЛ нельзя допускать. Все хотят в Россию. Где ему еще столько будут платить? Он даже в Мексике ничего не смог сделать.

Он хороший парень, но зачем? У нас своих тренеров много, которые без работы сидят, – сказал Тарханов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
"Даже в Мексике"))))
Есть подозрение, что чемпионат Мексики повыше нашего сейчас и прилично так.
Ответ soldat2212
"Даже в Мексике")))) Есть подозрение, что чемпионат Мексики повыше нашего сейчас и прилично так.
С чего? Просто по тому, что он не наш?
"Даже в Мексике")))) Есть подозрение, что чемпионат Мексики повыше нашего сейчас и прилично так.
Какого только бреда не напишут
Насколько я помню Мексика всегда выходила в плей офф на ЧМ. Довольно странно упоминать эту страну в таком снисходительном ключе.
То атлетико мексиканское что-то типа нашего факела. Как болталось на задворках, так и болтается. Из титулов - чемпионство во второй лиге. Зачем он туда пошел - хз. Абсолютно тупой шаг, нужно было стараться в Европе остаться
То атлетико мексиканское что-то типа нашего факела. Как болталось на задворках, так и болтается. Из титулов - чемпионство во второй лиге. Зачем он туда пошел - хз. Абсолютно тупой шаг, нужно было стараться в Европе остаться
Счета за электричество надо оплачивать, хоть рублями, хоть песо, хоть реалами
Счета за электричество надо оплачивать, хоть рублями, хоть песо, хоть реалами
Подождал, нашел бы что-то поближе и не оставил этот странный след в резюме
Даже в Мексике? А мексиканская лига слабее РПЛ, что ли?)
Можно не сидеть без работы, а поехать в Мексику. Там как раз место освободилось. Хотя местных сидельцев там никогда не возьмут. А такого как Абаскаль-да.
Сказал тот, кто ничего не добился «даже в Болгарии»)))
«У нас много своих тренеров без работы», – сказал Тарханов («Я, например», – подумал он про себя)
Какие же наши специалисты конченные
Какие же наши специалисты конченные
Это прилагательное, которое имеет корень «-конч-», суффикс «-ен» и окончание «-ый».

У нас разные специалисты. У них тоже. Не надо утрировать.
Абаскаль хоть что то делает а ваши тренеры бездари.Почему ни Мостовой ни Аленичев ни Кобелев и т.д,не пошли тренировать юношей в отлчии от Абаскаля?Они сидят и что то ждут,а Испанец брался за любую работу и ему судьба улыбнулась.
Абаскаль хоть что то делает а ваши тренеры бездари.Почему ни Мостовой ни Аленичев ни Кобелев и т.д,не пошли тренировать юношей в отлчии от Абаскаля?Они сидят и что то ждут,а Испанец брался за любую работу и ему судьба улыбнулась.
Специально для особо убогих: посмотри тренерскую биографию Аленичева, юноша! ))
Специально для особо убогих: посмотри тренерскую биографию Аленичева, юноша! ))
Смотрю и вижу что он более 5 лет ничем не занимается,Мостовой же никого не пытался тренировать.А ты не особо убогий а просто убогий?
А может наши родные тренеры сидят без работы именно потому, что нихрена работать не умеют. Ходят по клубам хороводом, сменяя друг-друга, а толку от них ноль. Вот кого из сидящих Тарханов может порекомендовать ведущим клубам?
