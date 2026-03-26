«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»

Ули Хенесс заявил, что «Бавария» не продаст Олисе.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не намерен продавать Майкла Олисе .

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Ливерпуля » к 24-летнему вингеру.

«Если это правда, во что я не верю, то «Ливерпуль» потратил 500 миллионов в этом году и проводит очень плохой сезон. Так что мы не будем способствовать тому, чтобы они играли лучше в следующем году.

Мы играем ради наших болельщиков. У нас 430 000 членов клуба, у нас много миллионов болельщиков по всему миру, и им будет мало пользы, если на нашем банковском счету появятся 200 миллионов, но [из-за продажи Олисе] мы будем играть хуже», – сказал Хенесс.