  • «Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»
«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»

Ули Хенесс заявил, что «Бавария» не продаст Олисе.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не намерен продавать Майкла Олисе.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Ливерпуля» к 24-летнему вингеру.

«Если это правда, во что я не верю, то «Ливерпуль» потратил 500 миллионов в этом году и проводит очень плохой сезон. Так что мы не будем способствовать тому, чтобы они играли лучше в следующем году.

Мы играем ради наших болельщиков. У нас 430 000 членов клуба, у нас много миллионов болельщиков по всему миру, и им будет мало пользы, если на нашем банковском счету появятся 200 миллионов, но [из-за продажи Олисе] мы будем играть хуже», – сказал Хенесс. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Надеюсь остальные клубы Бундеслиги сделают копипаст и ответят так Баварии когда она обратиться к ним
Надеюсь остальные клубы Бундеслиги сделают копипаст и ответят так Баварии когда она обратиться к ним
В основном, Бавария чемпионат Франции раздевает
В основном, Бавария чемпионат Франции раздевает
Кого они подписали из Франции?
Лучше отдадим Реалу бесплатно
Лучше отдадим Реалу бесплатно
А кто кроме Алабы перешел бесплатно? Не нужно набрасывать. Ули все верно сказал, контракт у Олисе до 29 года, после этого конечно сможет перейти бесплатно куда захочет. Или продлиться с Баварией
А кто кроме Алабы перешел бесплатно? Не нужно набрасывать. Ули все верно сказал, контракт у Олисе до 29 года, после этого конечно сможет перейти бесплатно куда захочет. Или продлиться с Баварией
Согласен, единственное Крооса за копейки им в свое время продали и по сути, я думаю тогда никто этого решения не понял
Вроде наоборот, не? Чем больше они тратят тем хуже играют так что Хенесс давай!
Ули всё ещё в обиде, что Виртца не им продали)
Хенесс - футбольный Трамп)
До сих пор обижается из-за Виртца
….вы нам ещё за Виртца ответите, добавил он…)
….вы нам ещё за Виртца ответите, добавил он…)
Жаль добряка, повелся на АПЛ
Какая разница в этом вопросе кто и как проводит сезон? Вы либо продаете, либо нет. В этом вопрос, мне кажется
Будет забавно если команда который проводит очень плохой сезон выкинет Баварию из ЛЧ
фаны которые говорят "продай за 180" даже не понимают что заменить такого топаря нужно много денег. даже если сейчас подпишут кого то за 100 то он не факт что будет лучше, а если не заигрет то придется потратить еще больше, вон Реал подписал Мастантуоно за 60+млн, и что? чел даже элементарно не сильнее Люка Де Йонга в технике.. очень трудно подписать кого то и попась в самую точку. а тут Олисе явно топ и уже готов давать результат, и таких игроков не продают, разве что только те которые живут только с продажи своих лидеров как Бенфика, Порту и т.д. но топам не выгодно продавать лучших игроков за оверпрайс ибо заменить его надо будет, а там ошибись 1 раз с подменой и все, ты уже в минусе.
