Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном переходе руководства клуба и главного тренера Михаила Галактионова в «Динамо».
«Узнал об этом от вас. Никаких переходов никуда не планируется.
Странно, что такие публикации выходят на этой неделе, когда игр «Локомотива» нет. Обычно такое видим за пару дней до матчей. Видимо, ошиблись со временем. Может, писать не о чем», – сказал Нагорных.
«Локомотив» занимает третье место в Мир РПЛ, набрав 44 очка за 22 матча.
Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ходят слухи тут и там а беззубые старухи их разносят по домам 😄
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем