  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «На ВАР должны работать футбольные люди – Мостовой, Юран, Ловчев. Приглашайте их – никаких скандалов тогда не будет». Тукманов о судействе
Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов считает, что видеоассистентами арбитров должны работать бывшие футболисты. 

«Судьи, которые работают в поле и на ВАР, не имеют достаточного опыта игры в футбол. Все эти люди должны иметь футбольное начало, чтобы понимать динамику, нити игры. Тут надо чувствовать моменты. Только тогда будет меньше ошибок. Или пусть чаще собираются и сами играют в футбол. У многих на ВАР нет игрового опыта, и им кажется, что любые столкновения – фол и можно свистеть. А если это еще и в штрафной площадке...

Футбол – контактный вид спорта, там всегда много борьбы. И допускать контакты можно! А судьи у нас все трактуют по-разному. Думаю, этих судей надо выбирать из числа бывших футболистов. Можно привлекать ветеранов, кто поиграл в футбол. Будут там сидеть и объяснять каждый эпизод, исходя из своего футбольного опыта. Сейчас много ребят не задействованы.

На ВАР должны работать футбольные люди, например, Мостовой, Юран, Ловчев. И так далее. Приглашайте их. Никаких скандалов тогда не будет. Судьи будут спрашивать мнение у авторитетных людей», – сказал Тукманов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoСергей Юран
logoАлександр Мостовой
logoсудьи
logoАлександр Тукманов
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой же цирк будет
Так пусть сначала судейскую лицензию получат для допуска. И вообще, для чего тогда нужны сами судьи, если они всё-равно "будут спрашивать мнение авторитетных людей"?
Может авторитетные люди без них вообще обойдутся. Они ж и в поле посвистеть могут.
Ответ Evgen Vynokurov
Что за глупость, футбольному человеку лицензия не нужна!
Они там через 5 минут убьют друг друга
Ответ Axmat Cecenov
Они будут спорить друг с другом по поводу первого же нарушения до конца футбольного матча, но так и не договорятся.
Ответ Django Joker
Я это и имел ввиду
Те кто работает на варе тоже не слепые.
Просто не всегда суть момента совпадает с тем что им заказали.
Приходится выкручиваться.
Рисовать кривые линии, отматывать назад на пару минут в поисках нарушения, трактовать пенальти в ту или иную пользу.
И так далее.
Опять Мотовому учиться на судейскую лицензию 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
