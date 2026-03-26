Серия А номинировала Бога, Павловича, Симеоне, Ндика на звание лучшего игрока марта
Хавбек «Ювентуса» Жереми Бога номинирован на звание лучшего игрока месяца в Серии А. Он забил три гола в четырех мартовских матчах чемпионата Италии.
Его конкурентами стали форварды Кинан Дэвис («Удинезе»), Анастасиос Дувикас («Комо») и Джованни Симеоне («Торино»), а также защитники Эван Ндика («Рома») и Страхиня Павлович («Милан»).
Отмечается, что эти шесть игроков были выбраны с учетом расширенного анализа. Система учитывает не только статистические, но и позиционные данные. Это позволяет эффективно оценить футболистов, проанализировав их движение без мяча и решения на поле.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Серии А
4 комментария
Аминь
Бог! Однозначно!
Надо было парню ехать в Неаполь
Увидев это Тор сказал: "о боги")
