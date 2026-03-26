Глава сенегальской федерации о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Самый вопиющий и несправедливый грабеж в истории футбола. Мы не поступимся своими ценностями»

В Сенегале раскритиковали решение по Кубку Африки.

Президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль прокомментировал решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля.

Сенегальцы подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Столкнувшись с самым вопиющим и несправедливым административным грабежом в истории нашего спорта, Сенегальская федерация футбола отказывается признавать его. Сенегал не преклонит колени и не поступится своими ценностями.

Наша борьба выходит за рамки футбольного поля и спортивных споров. Именно поэтому мы выносим это дело на рассмотрение Спортивного арбитражного суда, где будет установлена правовая истина. Для проведения этого морального и юридического крестового похода мы собрали команду опытных профессионалов, обладающих несомненным опытом», – сказал Фаль.