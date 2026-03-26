  • Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»
Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль хочет вернуться в Россию только для того, чтобы заработать денег.

Ранее Абаскаль заявил о готовности вернуться к работе в России после расторжения контракта с «Атлетико Сан‑Луис».

«Не нужно серьезно к этому относиться, прекращайте уже! Давайте будем профессионально относиться к профессии тренера, а то у меня волосы начинают выпадать, когда у нас делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь.

Хочет заработать немного, а что в России еще делают люди? Сейчас вам назову 50 фамилий таких, ладно бы люди в футбол играли, это нормально. Но когда люди не знают, что это такое – это маразм! Сейчас я приеду в какую‑то страну и скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!» – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
А что скажешь про Роман Борисыча ?с которым в хоккей играешь?)))хороший тренер наверное?)
Да он 800-900 игр пересмотрел так что можно считать хоккеистом )ну и лакроссы умеет ложить
Йозе с детства играет, хоккейный человек, так то в случае чего может клюшкой и шайбу почеканить. Ну и вообще, в хоккее давно все придумано)
Ну на сколько я понимаю в баскетболе уже давно все придумали.
Ответ middle ages
Ну на сколько я понимаю в баскетболе уже давно все придумали.
Наверное там мячик круглый?))
А спортс может посчитать сколько опубликовано абсолютно одинаковых высказываний Мостового вообще, а про Абаскаля в частности?
Ну дважды повторённая шутка, это тупость, а тут сотни одинаковых тупых сообщений. Бред же.
комменты крутятся, реклама мутится
ну скажи. Ты в футболе то никому не нужен. А там уж точно своих мостовых не меньше.
Днем он Мостовой, а ночью борется с Юрией Лозой за то чтобы Земля не была плоской
Ну так если бы изучал с молодости ты баскетбол,сам на юношеском уровне играл,потом попал к кому то в штаб,чему то научился,провялил незаурядные способности,отучился официально на тренера(А не по блату получил лицензию),то почему не можешь быть баскетбольным тренером?Мне кажется,Мостовой уже обнаглел совсем,Никто у него место не отнимал,эта бестолочь 25 лет ничем не занималась и не развивалась,а теперь указывает людям их место и чем им заниматься а чем нет.Что мешает мостовому сейчас пойти учиться на врача а через 6 лет стать терапевтом к примеру?
Самомнение ему мешает.
Царь, вам открыты любые дороги, идите
Мостовой совершенно прав, чем вы тут не согласны? Испанский шарлатан-шабашник хочет по легкому срубить немалую кучу денег в России, и кто в этом сомневается? Может вообще сделать РПЛ практическим полигоном для приезжих европейских ноунеймов.
Мне лично все равно получит эти деньги Абаскаль или Мостовой,который хочет по легкому срубить денег.Абаскаль ему чем то обязан в этой жизни?
Тогда уж, пусть свой получит , чем заморский шарлатан. Русский человек свои лишние деньги всегда потратит на то, что бы его страна стала лучше....(
