Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль хочет вернуться в Россию только для того, чтобы заработать денег.
Ранее Абаскаль заявил о готовности вернуться к работе в России после расторжения контракта с «Атлетико Сан‑Луис».
«Не нужно серьезно к этому относиться, прекращайте уже! Давайте будем профессионально относиться к профессии тренера, а то у меня волосы начинают выпадать, когда у нас делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь.
Хочет заработать немного, а что в России еще делают люди? Сейчас вам назову 50 фамилий таких, ладно бы люди в футбол играли, это нормально. Но когда люди не знают, что это такое – это маразм! Сейчас я приеду в какую‑то страну и скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!» – сказал Мостовой.
