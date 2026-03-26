  «Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»
«Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал об интересе Эрлинга Холанда к шахматам. 

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии стал инвестором шахматного тура Total Chess World Championship.

«Я общался с некоторыми членами его семьи и с его менеджерами, партнерами, которые занимаются его делами. Все они подтвердили, что Эрлинг увлекся шахматами, начал заниматься. Хочет играть хорошо. Ему понравилась идея соревновательного цикла, и, кроме того что он сам решил вложиться в этот проект, он помог привлечь и дополнительных партнеров, о которых скоро будет объявлено.

Это [увлечение футболистов шахматами] хорошо для популярности шахмат, безусловно. Надеюсь, это заодно повышает и футбольные навыки. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы», – сказал Дворкович. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
«По себе знаю»

Дворкович же выдающийся футболист
Ответ David Kostrov
«По себе знаю» Дворкович же выдающийся футболист
Он просчитал когда вовремя соскочить с госслужбы и присесть в мягкое тихое кресло, пока движуха не началась.)
«Наш слоняра» - добавил Дворкович
Магнус Карлсон - ВСЁ !
Он глава ФИДЕ, оказывается???
Ответ Log in
Он глава ФИДЕ, оказывается???
Уже очень очень давно
Причина голевой засухи теперь понятна. Холанд начал считать варианты
Лишь бы до цугцванга дело не доходило
На каком поле Дворкович трудился, на картофельном?
Аркадию, блестящему шахматисту и футболисту, мы безусловно верим. Спасибо!
