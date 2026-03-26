«Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»

Глава ФИДЕ Дворкович: Холанд увлекся шахматами, начал заниматься.

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал об интересе Эрлинга Холанда к шахматам.

Форвард «Манчестер Сити » и сборной Норвегии стал инвестором шахматного тура Total Chess World Championship.

«Я общался с некоторыми членами его семьи и с его менеджерами, партнерами, которые занимаются его делами. Все они подтвердили, что Эрлинг увлекся шахматами, начал заниматься. Хочет играть хорошо. Ему понравилась идея соревновательного цикла, и, кроме того что он сам решил вложиться в этот проект, он помог привлечь и дополнительных партнеров, о которых скоро будет объявлено.

Это [увлечение футболистов шахматами] хорошо для популярности шахмат, безусловно. Надеюсь, это заодно повышает и футбольные навыки. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы», – сказал Дворкович.