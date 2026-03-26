  Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»
Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»

Бывший вратарь сборной Франции Бернар Лама рассказал, что в детстве хотел быть нападающим.

– Вы говорите о Зико, Пеле или Фалькао, но никогда о вратарях. Почему?

– В то время не было по-настоящему великих вратарей. Тот, кого я помню, – это Манга (экс-вратарь «Ботафого», участник чемпионата мира-1966 в составе Бразилии – Спортс’‘).

Я несколько раз видел его игру, но меня по-настоящему поразила фотография, опубликованная в газете. Его пальцы были деформированы, сломаны. Когда я смотрю на свои руки сегодня, они почти такие же (смеется).

На самом деле, тогда меня не особо интересовали вратари. Моим кумиром был Пеле. Он был моим единственным кумиром. Я хотел стать Пеле.

– Чем он так очаровал?

– Мне было семь лет во время чемпионата мира 1970 года. Это было первое событие, показанное по телевидению, которое произвело на меня впечатление. И именно там я его открыл. Когда видишь Короля детскими глазами, у тебя остается только одно желание: выйти на поле и подражать ему. Именно благодаря ему у меня появилась страсть к футболу.

– Вы хотели быть Пеле? Это удивительно.

– Да, я хотел бегать и забивать голы. С детьми моего возраста я играл в поле, но с парнями постарше, если я хотел играть, мне приходилось стоять в воротах.

Нашей игровой площадкой был пляж, поэтому мы ныряли, делали навесы и тренировали удары с лета в воде. Так я развил психомоторные и когнитивные навыки, которые проявились в полной мере, когда я стал старше. Мой стиль и рефлексы сформировались благодаря играм в детстве, – сказал Лама.

Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Équipe
Бернар Лама
Все эти ламы и прочие кенгуру мечтают стать Пеле, но их удел жевать траву и плевать в людей через забор
Лама может и не помнит, но на ЧМ - 70 были такие вратари как Гордон Бенкс, Зепп Майер, Ладислав Мазуркевич. Так что глупо заявлять, что во времена его детства не было по-настоящему сильных голкиперов. Причём странно, что он называет бразильского вратаря, игравшего на ЧМ- 66, когда Лама было всего три года. Какая-то выборочная память выходит.
Откуда я знаю, что его зовут Бернар?
