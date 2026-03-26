Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
Морган о Хвиче в «Арсенале»: Артета, не жалей денег, он великолепен.
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на слухи о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что «канониры» хотят подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока.
«Если слухи правдивы, «Арсенал» сейчас предпринимает шаги, чтобы подписать его. Не жалей денег, Артета! Он великолепен», – написал Морган.
В текущем сезоне Хвича провел 22 матча в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
Ну и это не Артета жалеет, это Кронке.
Хотя, впрочем, последние пару окон были хорошими.