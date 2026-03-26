Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»

Морган о Хвиче в «Арсенале»: Артета, не жалей денег, он великолепен.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган отреагировал на слухи о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в лондонский клуб.

Ранее сообщалось , что «канониры» хотят подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ » не готов продавать игрока.

«Если слухи правдивы, «Арсенал» сейчас предпринимает шаги, чтобы подписать его. Не жалей денег, Артета ! Он великолепен», – написал Морган.

В текущем сезоне Хвича провел 22 матча в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.