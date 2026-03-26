Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»

Мюллер о возвращении в сборную: нулевая вероятность.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер пошутил по поводу возвращения в сборную Германии.

Немец завершил карьеру в национальной команде после домашнего Евро-2024.

«Мне вообще нравятся теоретические сценарии. У меня с собой футбольные бутсы!

Если мы не будем играть в глубокой обороне с быстрыми переходами, а вместо этого будем прижимать соперника и осаждать его, то что-то определенно все еще возможно – по крайней мере, на тренировках время от времени», – сказал 36-летний Мюллер в ток-шоу MagentaTV Bestbesetzung.

На вопрос о том, какова вероятность этого в процентах, Мюллер ответил: «Да, нулевая».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sport
ахахаха
У Мюллера юмор на космическом уровне.
А он еще сможет - легенда и мозг футбола! Посмотрите видео про него это что-то и такого больше нет.
Материалы по теме
Мюллер о Канаде: «Футбол по-прежнему не играет значимой роли в жизни большинства людей. О нем не говорят в офисах утром понедельника»
4 марта, 17:48
Мюллер о шансах Германии на ЧМ-2026: «Мы способны победить кого угодно, но можем кому угодно проиграть. Мусиала, Виртц, Вольтемаде – суперталанты, но не уверен, что они готовы к титулу»
30 января, 20:40
Мюллер о Месси на ЧМ-2026: «Было бы интересно. Это может изменить весь баланс сборной Аргентины – к лучшему или к худшему»
25 декабря 2025, 19:47
Рекомендуем
Главные новости
Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра». Форвард лечился в Испании после травмы
8 минут назадФото
Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа
21 минуту назад
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
40 минут назад
«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
45 минут назад
«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»
49 минут назад
Глава сенегальской федерации о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Самый вопиющий и несправедливый грабеж в истории футбола. Мы не поступимся своими ценностями»
сегодня, 15:14
Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»
сегодня, 15:09
«Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»
сегодня, 14:56
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
сегодня, 14:53
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр о возможном вызове на ЧМ-2026: «Чувствую, что все еще могу быть важной частью сборной. Буду я играть по одной минуте или в каждом матче – сделаю все, чтобы Англия добилась успеха»
11 минут назад
Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»
27 минут назад
Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
57 минут назад
«На ВАР должны работать футбольные люди – Мостовой, Юран, Ловчев. Приглашайте их – никаких скандалов тогда не будет». Тукманов о судействе
сегодня, 15:26
Серия А номинировала Бога, Павловича, Симеоне, Ндика на звание лучшего игрока марта
сегодня, 15:18
Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»
сегодня, 14:56
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:52
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
сегодня, 14:42
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
сегодня, 14:36
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
сегодня, 14:28
Рекомендуем