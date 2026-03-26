Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»

Мюллер о возвращении в сборную: нулевая вероятность.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс » Томас Мюллер пошутил по поводу возвращения в сборную Германии .

Немец завершил карьеру в национальной команде после домашнего Евро-2024.

«Мне вообще нравятся теоретические сценарии. У меня с собой футбольные бутсы!

Если мы не будем играть в глубокой обороне с быстрыми переходами, а вместо этого будем прижимать соперника и осаждать его, то что-то определенно все еще возможно – по крайней мере, на тренировках время от времени», – сказал 36-летний Мюллер в ток-шоу MagentaTV Bestbesetzung.

На вопрос о том, какова вероятность этого в процентах, Мюллер ответил: «Да, нулевая».