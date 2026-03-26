Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»
Мюллер о возвращении в сборную: нулевая вероятность.
Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер пошутил по поводу возвращения в сборную Германии.
Немец завершил карьеру в национальной команде после домашнего Евро-2024.
«Мне вообще нравятся теоретические сценарии. У меня с собой футбольные бутсы!
Если мы не будем играть в глубокой обороне с быстрыми переходами, а вместо этого будем прижимать соперника и осаждать его, то что-то определенно все еще возможно – по крайней мере, на тренировках время от времени», – сказал 36-летний Мюллер в ток-шоу MagentaTV Bestbesetzung.
На вопрос о том, какова вероятность этого в процентах, Мюллер ответил: «Да, нулевая».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sport
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Мюллера юмор на космическом уровне.
А он еще сможет - легенда и мозг футбола! Посмотрите видео про него это что-то и такого больше нет.
