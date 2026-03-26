Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»

Глава «Балтики» о Саусе: чувствуем отсутствие сильного игрока, но хорошая сделка.

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о трансфере Владислава Сауся в «Спартак » за 350 млн рублей.

– По Саусю вообще, на мой взгляд, идеальная сделка. Его отсутствие в составе «Балтики» незаметно, в «Спартаке» он пока тоже не играет. К сожалению.

– Насколько знаю, у него небольшая травма. Но мы все равно чувствуем его отсутствие. То есть это не потеря, но отсутствие. Он сильный и талантливый игрок. Сам по себе он очень хороший парень, поэтому я искренне желаю, чтобы он заиграл в «Спартаке».

Но для нас это была действительно успешная сделка. Мы не стремились продать Сауся, он во всем устраивал. Было предложение «Спартака» первоначально с определенной суммой. Мы высказали пожелание, что она нас не устраивает, давайте больше. И «Спартак» очень быстро отреагировал: «Все, вот такая вот сумма, как вы хотите. Можно ли забирать игрока?» И мы очень быстро ударили по рукам. И Саусь теперь игрок «Спартака». И еще раз желаем ему удачи, – сказал Мясников.