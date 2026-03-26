Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: «В Москве это стало модным досугом, но я раньше не обращала внимание на баню как на способ коммуникации с друзьями. Суперклассное место»

Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: суперклассное место.

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала о том, как полюбила баню благодаря мужу.

– Ты переняла какие-то увлечения и интересы Федора?

– Любовь к бане. Баня в Москве стала модным досугом, но я никогда раньше не обращала внимание на это как на способ коммуникации с друзьями.

Поскольку не пью – не хожу в клубы. Что там делать? А баня – суперклассное место, чтобы встретиться с подругами, провести вместе три-четыре часа, – сказала Истомина.

