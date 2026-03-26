Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»

Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: это не тренер.

Экс-президент «Локомотива » Ольга Смородская высказалась о желании Гильермо Абаскаля вернуться в Мир РПЛ. Ранее тренер покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис» по согласию сторон.

– Это неудивительно – он ни в одном чемпионате не задержался столько, сколько у нас. Это о многом говорит. Давно ничего про Абаскаля не слышали, и хорошо.

– Он хочет вернуться в РПЛ.

– Любой бы хотел, конечно. Но, думаю, никто его не вернет, не пригласит – он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер, – сказала Смородская .

Абаскаль возглавил «Атлетико Сан-Луис » 30 мая 2025-го и провел 32 матча в клубе: 10 побед, 3 ничьих и 19 поражений. Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го.

