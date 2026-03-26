  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
8

Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»

Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: это не тренер.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о желании Гильермо Абаскаля вернуться в Мир РПЛ. Ранее тренер покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис» по согласию сторон.

– Это неудивительно – он ни в одном чемпионате не задержался столько, сколько у нас. Это о многом говорит. Давно ничего про Абаскаля не слышали, и хорошо.

– Он хочет вернуться в РПЛ.

– Любой бы хотел, конечно. Но, думаю, никто его не вернет, не пригласит – он здесь никому не сдался. Все уже должны были понять, что это не тренер, – сказала Смородская.

Абаскаль возглавил «Атлетико Сан-Луис» 30 мая 2025-го и провел 32 матча в клубе: 10 побед, 3 ничьих и 19 поражений. Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го.

Абаскаль посетит матч «Спартака» в апреле или мае: «Чтобы сын увидел, как красива Москва»

logoГильермо Абаскаль
logoОльга Смородская
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты жива еще, моя старушка?(Сергей Есенин)
Сколько злости! Лучше бы рассадой занялась!
Такой не тренер, что аж бронзу взял!)) Тетя Оля, смотри не лопни!
...как и ты, баба-жабба, не президент
Смородская каким местом попала в футбол с нулевыми знаниями.пусть расскажет лучше клоунесса
Смородская не женщина , Аьаскаль не тренер
Стала ли Смородская футбольным человеком после такого высказывания?
Не тренер поставил довольно привлекательный футбол, в отличии от многих "тренеров". И взял он бронзу, вроде, если не ошибаюсь. И тренерского опыта у него побольше, чем у бывших российских игроков. Что она несет?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Смородская о работе в российском футболе: «Больше не хочу. Я наелась…»
28 февраля, 11:47
Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»
26 февраля, 13:19
