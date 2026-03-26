  • Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»

Кроос о завершении карьеры: я очень доволен, именно так все и хотел.

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем решении завершить карьеру в 34 года.

Бывший немецкий футболист закончил игровую карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

«Я ушел из спорта, потому что никогда не хотел дойти до момента, когда я перестану чувствовать себя хорошо и у меня начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не исчезает, оно у меня есть до сих пор.

Я всегда четко понимал, что хочу уйти так, как заслуживаю, так, как заслуживает клуб. Таким, каким я хочу, чтобы меня запомнили болельщики, потому что финальная картинка для меня очень важна.

Я очень доволен этим решением, именно так я всегда и хотел. Я не мог спланировать победу в Лиге чемпионов, потому что я решил это заранее. В итоге все сложилось так хорошо, [победы] в Лиге чемпионов и Ла Лиге – лучше и быть не может», – сказал Кроос.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Пожалуй лучше момента для завершения карьеры и не придумаешь. Ушел со щитом.
И всё равно есть уверенность, что и в Реале бы сейчас в старте играл, да и потом мог ещё поиграть. Учитывая, что скоростным никогда не был, в той же Италии мог покатать мяч. Жаль конечно, но в то же время наверное и хорошо, что ушёл вот так, запомним его именно таким. Ситуация с Зиданом схожа.
Ответ Рашпель793
И всё равно есть уверенность, что и в Реале бы сейчас в старте играл, да и потом мог ещё поиграть. Учитывая, что скоростным никогда не был, в той же Италии мог покатать мяч. Жаль конечно, но в то же время наверное и хорошо, что ушёл вот так, запомним его именно таким. Ситуация с Зиданом схожа.
имея в конкурентах турецкие джинсы и камавингу он бы играл в старте ещё лет 10
