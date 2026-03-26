  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
19

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал информацию, что совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Неудивительно, что LFP, подчиняющаяся «ПСЖ», единогласно одобрила перенос.

Позор тем, кто годами пресмыкался и жаловался за закрытыми дверями, когда их называли приспешниками. Все они боятся. Жалкие!» – написал Риоло.

«Ланс» набрал 59 очков за 27 матчей и занимает второе место в Лиге 1. Лидирует «ПСЖ» – 60 очков после 26 игр.

Матч «ПСЖ» со второй командой Франции перенесли – из-за ЛЧ. «Ланс» в ярости, но Лиге 1 все равно

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даниэля Риоло
logoПСЖ
Даниэль Риоло
logoЛанс
logoлига 1 Франция
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лига все правильно сделала, ЛЧ для Лиги 1 очень важна.
Ну а Лансу не на что жаловаться. Если ты хояешь чемпионство, то должен бороться за него честно, а не ожидая, что соперник будет уставшим, получит доп. травмы и так далее.
Ответ tony
Может еще подождать пока все травмированные восстановятся ?
Ответ tony
Честно это как раз играть как положено
Мерзкий это только ты, как и тебас. А руководство LFP все правильно сделали, престиж Лиги 1 для них важнее чем мнение всяких инсайдеров и прочих недоброжелателей
Ответ PSG Forever
Странный какой то престиж… признаться публично, что сам чемп никому не нужен, интрига не нужна, признать, что мнение текущей топ2 команды никого не волнует; делать все, что просит явный гегемон… ну такое себе.
Я считаю, что для ПСЖ надо вообще отдельный календарь чемпионата делать, а именно вообще не составлять его для них. Пусть все матчи парижан играются, когда они захотят. Вот просто условно в понедельник выходит Хелайфи и говорит: на этой неделе мы будем играть с Гавром, а вот с Марселем на следующей неделе неохота, с ними сыграем в след месяце, но это не точно.
Ответ PSG Forever
А есть ли этот престиж ?
С точки зрения собственных интересов лига всё правильно сделала.
Перенесли матчи ПСЖ и Страсбуру, чтобы у них было больше шансов на проход в следующую стадию, чтобы тем самым принесёт дополнительные очки и укрепит позиции Лиги 1 в рейтинге УЕФА.
Ответ Влад Тюрин
Бред. В Испании допустим после запроса Реала или Барсы о переносе учитывают мнение их соперника и лишь потом переносят этот матч или оставляют все как есть. Тот же Атлетико несколько раз отказывался переносить матч и Лига не могла ничего поделать. Могу вспомнить как в том же 2012 году Реал и Барса рубились в важнейшем матче за чемпионство всего за 3 дня до ответки полуфинала ЛЧ. Здесь же Ланс против, но их послали куда подальше. Страсбур здесь видимо больше для того, чтобы отвлечь внимание, просто удачно подвернулись
Читайте новости футбола в любимой соцсети
