Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал информацию, что совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.
Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.
«Неудивительно, что LFP, подчиняющаяся «ПСЖ», единогласно одобрила перенос.
Позор тем, кто годами пресмыкался и жаловался за закрытыми дверями, когда их называли приспешниками. Все они боятся. Жалкие!» – написал Риоло.
«Ланс» набрал 59 очков за 27 матчей и занимает второе место в Лиге 1. Лидирует «ПСЖ» – 60 очков после 26 игр.
Ну а Лансу не на что жаловаться. Если ты хояешь чемпионство, то должен бороться за него честно, а не ожидая, что соперник будет уставшим, получит доп. травмы и так далее.
Я считаю, что для ПСЖ надо вообще отдельный календарь чемпионата делать, а именно вообще не составлять его для них. Пусть все матчи парижан играются, когда они захотят. Вот просто условно в понедельник выходит Хелайфи и говорит: на этой неделе мы будем играть с Гавром, а вот с Марселем на следующей неделе неохота, с ними сыграем в след месяце, но это не точно.
Перенесли матчи ПСЖ и Страсбуру, чтобы у них было больше шансов на проход в следующую стадию, чтобы тем самым принесёт дополнительные очки и укрепит позиции Лиги 1 в рейтинге УЕФА.