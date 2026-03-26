Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»

Риоло о переносе игры «ПСЖ» – «Ланс»: позор LFP, они подчиняются парижанам.

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал информацию, что совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс » – «ПСЖ » в 29-м туре Лиги 1.

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». «Ланс» выступал против . Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Неудивительно, что LFP, подчиняющаяся «ПСЖ», единогласно одобрила перенос.

Позор тем, кто годами пресмыкался и жаловался за закрытыми дверями, когда их называли приспешниками. Все они боятся. Жалкие!» – написал Риоло.

«Ланс» набрал 59 очков за 27 матчей и занимает второе место в Лиге 1. Лидирует «ПСЖ» – 60 очков после 26 игр.

