«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
«Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это.
Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность», – сказала Елена.
Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Повезло парню и с именем и с фамилией и с родителями
Где-то параллельно строит свою карьеру мальчик по имени Роналду Хмырь. Ждём в будущем противостояние легенд
Если бы у пацана еще и фамилия на Х начиналась,то совсем весело бы ему жилось)
А если бы ещё и заканчивалась как слово "рататуй", так вообще.
Хрататуй? Да, жёстко🤓
Думаю, парень сейчас уже в таком возрасте, что начинает что-то понимать про своих родителей
Лучше бы дали имя Лео(Леонид). Это звучит нормально. А Месси звучит ужасно
С таким именем и фамилией прямая дорога в аншлаг
Бедный ребёнок.
Представьте, как он будет ненавидеть родоков.
Слишком много новостей о Месси, тем более, что он в академии Спартака даже не числится
Слишком много новостей об игроке бургер лиги
Месси-Жмырь это звучит глупо
И даже нелепо.
будем откровенны, но с такой фамилией парень при любом имени был обречен на подколы, тут они ухли в другое русло. Кстати, у него есть вариант набрать подписоту и уже зарабатывать деньги в 11 лет с такой популярностью. Как Вам Володи, Андреи и те же Димы?
Хотели отдать дань уважения, а получился Месси Хмырь))
Ответ на вопрос, как Барселона оказалась в финансовом кризисе)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем