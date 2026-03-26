«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына

Мама Месси Жмыря высказалась об имени сына.

Елена Жмырь, мама 11-летнего футболиста Месси Жмыря, высказалась об имени ребенка.

«Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это.

Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность», – сказала Елена.

Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»