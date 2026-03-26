  • Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»
15

Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»

Живущий в Израиле Уваров высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров, 35 лет живущий в Израиле, высказался о военном конфликте между Израилем и Ираном.

«У нас в Израиле непростая обстановка. Постоянно звучат сирены. Вчера утром была, а пока затишье. А так народ живет, но все закрыто, включая спортивные мероприятия. Нельзя, чтобы были большие скопления людей, поэтому переносятся какие-то торжества и свадьбы. В Израиле народ уже привыкший к этому. Все соблюдают правила, вводимые армией.

В этом году сделали так, что сначала приходит на телефон оповещение с требованием уйти в бомбоубежище. Везде опасно. Тут может прилететь в любой город. Пару дней назад упало на юге, например. Нет такого, что куда-то конкретно прилетает, – это по всей стране. Они-то тоже знают, куда бить.

Мысли переждать войну в другом месте? У меня были случаи, когда военные конфликты случались во время моего отъезда за границу. Летом я был в России, а до этого отдыхал в Батуми. Как я могу сейчас уехать из Израиля? У меня тут дети и внуки. Я лучше буду находиться с ними. Израиль – уникальная страна. Когда здесь начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно. Снимаю перед ними шляпу. Переживем и эту войну.

Мнение, что Россия поддерживает Иран? У меня не возникает из-за этого никаких проблем. Я и мои дети живем в Израиле, поэтому я всегда буду переживать за эту страну. И Россия мне тоже дорога, потому что это моя родина, а ее не меняют. Я всегда знал, что Россия была с Ираном в близких отношениях. Но это же дело политиков, а мы – простые люди», – сказал Уваров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoвысшая лига Израиль
logoвысшая лига Иран
Александр Уваров
Нетаньяху перерос Гитлера
Так им охота детишек палестинских покушать, вот и слетаются.
Ну по факту , родина там где жопа в тепле получается
Ответ Алексей Ненахов
Ну по факту , родина там где жопа в тепле получается
Жопой ты читал. А он сказал, что будет там, где его дети и внуки
Ответ pit4er
Жопой ты читал. А он сказал, что будет там, где его дети и внуки
Он там уже 35 живёт , для него Россия это далекое воспоминание
Максимально адекватно, и никакой озлобленности на весь мир..
Так он уже променял родину
Не знал, что Уваров - еврей.
Ответ Анатолий Смирнов
Не знал, что Уваров - еврей.
ой вей...
Всегда его уважал. Шура - топчик!
куда обратно ???
Материалы по теме
Огнен Короман: «Сербы – это русские Европы, каждый серб обожает Россию, братская для нас страна. Всегда с удовольствием покупаю билеты в Москву»
вчера, 16:26
Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
23 марта, 10:00
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
23 марта, 09:41
Рекомендуем
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
2 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
3 минуты назад
Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: «Когда увидел Халка, Данни, Нету... Обычно такие люди говнистые – было откровением, настолько они хорошие ребята»
12 минут назад
Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
17 минут назад
Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: «В Москве это стало модным досугом, но я раньше не обращала внимание на баню как на способ коммуникации с друзьями. Суперклассное место»
28 минут назад
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
39 минут назад
«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)
46 минут назад
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
46 минут назад
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
сегодня, 13:55
Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3 минуты назад
Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»
6 минут назад
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
14 минут назад
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
20 минут назад
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
28 минут назад
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
34 минуты назад
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
56 минут назадТесты и игры
Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»
сегодня, 13:44
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
сегодня, 13:12
Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»
сегодня, 12:57
Рекомендуем