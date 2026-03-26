Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»

Живущий в Израиле Уваров высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров, 35 лет живущий в Израиле, высказался о военном конфликте между Израилем и Ираном.

«У нас в Израиле непростая обстановка. Постоянно звучат сирены. Вчера утром была, а пока затишье. А так народ живет, но все закрыто, включая спортивные мероприятия. Нельзя, чтобы были большие скопления людей, поэтому переносятся какие-то торжества и свадьбы. В Израиле народ уже привыкший к этому. Все соблюдают правила, вводимые армией.

В этом году сделали так, что сначала приходит на телефон оповещение с требованием уйти в бомбоубежище. Везде опасно. Тут может прилететь в любой город. Пару дней назад упало на юге, например. Нет такого, что куда-то конкретно прилетает, – это по всей стране. Они-то тоже знают, куда бить.

Мысли переждать войну в другом месте? У меня были случаи, когда военные конфликты случались во время моего отъезда за границу. Летом я был в России, а до этого отдыхал в Батуми. Как я могу сейчас уехать из Израиля? У меня тут дети и внуки. Я лучше буду находиться с ними. Израиль – уникальная страна. Когда здесь начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно. Снимаю перед ними шляпу. Переживем и эту войну.

Мнение, что Россия поддерживает Иран? У меня не возникает из-за этого никаких проблем. Я и мои дети живем в Израиле, поэтому я всегда буду переживать за эту страну. И Россия мне тоже дорога, потому что это моя родина, а ее не меняют. Я всегда знал, что Россия была с Ираном в близких отношениях. Но это же дело политиков, а мы – простые люди», – сказал Уваров.