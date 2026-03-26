Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»

Евгений Морозов: даже иностранцы пишут: «Верните сборную России».

Защитник «Локомотива » и сборной России Евгений Морозов высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

– Следишь за новостями о возможном возвращении сборной на турниры?

– Иногда попадаются. Читал, например, что если Иран не поедет на ЧМ, Россия может занять это место. Но стараюсь не зацикливаться. Когда будет что-то конкретное – тогда и будет смысл серьезно думать. А вообще иногда с ребятами можем пофантазировать, как было бы, если бы нас вернули в официальные турниры.

– Это стало бы дополнительной мотивацией?

– Сто процентов. И не только для сборной, а для всего российского футбола. Это дополнительный стимул играть лучше, чтобы попасть на крупный турнир. Для игроков это еще и возможность заявить о себе. На таком уровне на тебя начинают смотреть иначе, появляются новые перспективы.

– Видишь такие обсуждения в соцсетях?

– Да, от этого невозможно полностью изолироваться. Все равно что-то попадается. Читаю, как даже иностранцы пишут: «Верните сборную России».

– Если представить, что Россию вернули на ЧМ или Евро – за что могла бы бороться команда?

– Как минимум – за выход из группы. Мы давно не играли на таком уровне, поэтому рассуждать предметно тяжело. Да и у меня самого международного опыта еще нет.

– Будешь следить за чемпионатом мира?

– Думаю, да. Но матчи будут идти поздно ночью или рано утром, так что все подряд смотреть будет сложно. Наверное, буду болеть за Португалию. Хотя, как мне кажется, главный фаворит – Испания, – сказал Морозов.