Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»

Политик Бертран о переносе матча «ПСЖ» и «Ланса»: лига заслуживала большего.

Председатель регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран возмущен переносом игры «ПСЖ » и «Ланса».

Ранее Совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1. Матч, который должен был пройти 11 апреля, сыграют 13 мая, чтобы помочь парижанам лучше подготовиться к четвертьфинальным играм Лиги чемпионов против «Ливерпуля », запланированным на 8 и 14 апреля.

«Ланс» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидера чемпионата «Пари Сен-Жермен» всего на одно очко. Этот матч стал самым важным в сезоне для обоих клубов.

И тем не менее, Французская профессиональная футбольная лига (LFP) решила проигнорировать позицию «Ланса », несмотря на убедительные спортивные аргументы : две недели без матчей, а затем три игры за восемь дней.

«Ланс» был прав, заняв твердую позицию. Они защищали не только свои интересы, но и основополагающий принцип: спортивную справедливость.

Наша лига заслуживала лучшего. Болельщики заслуживали лучшего. Футбол заслуживал лучшего», – написал Бертран в своем аккаунте в X.

