Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
Председатель регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран возмущен переносом игры «ПСЖ» и «Ланса».
Ранее Совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1. Матч, который должен был пройти 11 апреля, сыграют 13 мая, чтобы помочь парижанам лучше подготовиться к четвертьфинальным играм Лиги чемпионов против «Ливерпуля», запланированным на 8 и 14 апреля.
«Ланс» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидера чемпионата «Пари Сен-Жермен» всего на одно очко. Этот матч стал самым важным в сезоне для обоих клубов.
И тем не менее, Французская профессиональная футбольная лига (LFP) решила проигнорировать позицию «Ланса», несмотря на убедительные спортивные аргументы: две недели без матчей, а затем три игры за восемь дней.
«Ланс» был прав, заняв твердую позицию. Они защищали не только свои интересы, но и основополагающий принцип: спортивную справедливость.
Наша лига заслуживала лучшего. Болельщики заслуживали лучшего. Футбол заслуживал лучшего», – написал Бертран в своем аккаунте в X.
