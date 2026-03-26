  • Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»

Политик Бертран о переносе матча «ПСЖ» и «Ланса»: лига заслуживала большего.

Председатель регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран возмущен переносом игры «ПСЖ» и «Ланса».

Ранее Совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1. Матч, который должен был пройти 11 апреля, сыграют 13 мая, чтобы помочь парижанам лучше подготовиться к четвертьфинальным играм Лиги чемпионов против «Ливерпуля», запланированным на 8 и 14 апреля.

«Ланс» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидера чемпионата «Пари Сен-Жермен» всего на одно очко. Этот матч стал самым важным в сезоне для обоих клубов.

И тем не менее, Французская профессиональная футбольная лига (LFP) решила проигнорировать позицию «Ланса», несмотря на убедительные спортивные аргументы: две недели без матчей, а затем три игры за восемь дней.

«Ланс» был прав, заняв твердую позицию. Они защищали не только свои интересы, но и основополагающий принцип: спортивную справедливость.

Наша лига заслуживала лучшего. Болельщики заслуживали лучшего. Футбол заслуживал лучшего», – написал Бертран в своем аккаунте в X.

Матч «ПСЖ» со второй командой Франции перенесли – из-за ЛЧ. «Ланс» в ярости, но Лиге 1 все равно

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Ксавье Бертрана
И снова ни слова, что это нечестно, получить больший перерыв чем соперник. Ведь это явное прнимущество, как принять допинг, утяжелить боксерские перчатки и тд и тп.

Наверное потому, что придётся продолжить и произнести слова, что только иак пОражане и способны быть конкурентоспособными на евроарене .
Прошлым летом ПСЖ не отдыхал...
в мае тогда у псж будет брест, ланс, париж за неделю
в мае тогда у псж будет брест, ланс, париж за неделю
Освобождение от Лиги Чемпионов как раз пойдёт на пользу)
Арабы платят . Французы подчиняются
Материалы по теме
Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
сегодня, 13:06
Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Игру «Страсбура» против «Бреста» также проведут 13 мая из-за ЛК
сегодня, 12:04
Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»
вчера, 19:20
Гендиректор «Ланса» о возможном переносе матча с «ПСЖ»: «Это поднимает вопрос спортивной справедливости. Если LFP не будет защищать Лигу 1, то кто это сделает?»
вчера, 09:45
«Атлетико» вспомнил двухматчевую дисквалификацию Сансета из «Атлетика», комментируя одноматчевый бан Вальверде: «Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔»
10 минут назад
Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»
12 минут назад
Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»
43 минуты назад
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
53 минуты назад
Сборная России еще не перенесла в MAX командный чат, сообщил Карпин: «Пока по старинке»
сегодня, 17:17
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
сегодня, 17:09
Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»
сегодня, 17:03
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию, Турция – Румыния
сегодня, 17:00Live
Товарищеские матчи. Беларусь в гостях у Кипра, Грузия против Израиля, в США Бразилия сыграет с Францией, Колумбия – с Хорватией
сегодня, 17:00Live
Хвича сделал дубль в матче с Израилем и стал вторым бомбардиром в истории сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
2 минуты назад
Италия – Северная Ирландия. Кин, Тонали, Димарко играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты
31 минуту назад
Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»
34 минуты назад
Экс-вратарь США Келлер о том, может ли Роналду сниматься в кино: «Не думаю, что ему это очень интересно. Если бы хотел, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию»
53 минуты назад
Гарначо оштрафовали на 660 фунтов за превышение скорости на 10 миль в час летом
сегодня, 17:37
Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»
сегодня, 17:33
Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
сегодня, 17:16
Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»
сегодня, 17:02
Лига наций. Стыковые матчи. Мальта против Люксембурга, Латвия в гостях у Гибралтара
сегодня, 17:00Live
