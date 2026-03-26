  • Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)

Как сообщает L’Équipe, после получения диагноза в начале марта Мбаппе позвонил президенту «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что больше не хочет наблюдаться у врачей клуба, а будет работать только с Кристофом Бодо, с которым он сотрудничал в «Пари Сен-Жермен».

Именно Бодо, как утверждается, определил последний протокол лечения травмы колена у француза.

Напомним, ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого. 

Позднее Килиан выступил с опровержением: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

Однако вскоре Риоло ответил на слова футболиста: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Вспомнился анекдот , с" бородкой"🤣
Приходит мужик к терапевту, а тот бухой..
- На что жалуетесь ?! Больной?
- Пульс высокий.., доктор..
- Пульс у вас в порядке!!! Бодро сообщает врач 👨‍⚕️
- Доктор , проверьте пожалуйста на правой руке, на левой у меня протез...
Честно, бред какой то.
Я вообще за Реал не болею, но, это какая то раскачка.
У Переса все свободные деньги на зарплату Мпопе уходят 🤣
Не надо так пессимистично оценивать медицинский штаб Реала, возможно у них лучшие патологоанатомы.
Алло, Фло? Это Киллиан! Фло, ай донт нид хелп!
Килиан выступил с опровержением: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности» - в действительности они ничего не обследовали, а просто приложили подорожник.
Ага а Мбаппе, когда ему проверяли другое колено, сидел и молчал, типа так надо
Нет, конечно! Попросил отстегнуть здоровую ногу, когда ему делали МРТ
Это что же получается, та уволенная женщина из штаба говорит правду?
Реал - вершина футбола, - говорили они. Реал - лучший клуб мира, - твердили они..
Кем надо быть чтобы держать активы на 1 млрд+ и нанимать врачами дилетантов?.. Меня сложно заподозрить в симпатиях к реалу, но это полнейший бред.
Как можно не заметить, что повязка на здоровом колене?
Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
сегодня, 10:14
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
сегодня, 09:37
Медштаб «Реала» обследовал не ту ногу Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели (L'Équipe)
сегодня, 08:19
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
13 минут назад
«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)
20 минут назад
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
20 минут назад
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
35 минут назад
Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
52 минуты назад
Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»
сегодня, 13:28
Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
сегодня, 13:06
Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
сегодня, 12:54
Жена Смолова о детстве: «Излишков не было. Обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и учатся в Лондоне. У меня были две поездки в год и отцовский телефон»
сегодня, 12:43
Первый тренер Сауся: «Скорость у него такая, что убегал как лайнер. Немного робот, очень устойчивый психологически. Надо дать по башке – даст, надо спокойно ответить – ответит»
сегодня, 12:38
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
2 минуты назад
Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: «В Москве это стало модным досугом, но я раньше не обращала внимание на баню как на способ коммуникации с друзьями. Суперклассное место»
2 минуты назад
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
8 минут назад
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
30 минут назадТесты и игры
Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»
33 минуты назад
Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»
46 минут назад
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
сегодня, 13:12
Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»
сегодня, 12:57
Фоден из «Ман Сити» крут и в дартсе – четко вонзил три дротика из трех!
сегодня, 12:26ВидеоСпортс"
Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ
сегодня, 12:25
