Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
Килиан Мбаппе отказывался обследоваться у врачей «Реала».
Как сообщает L’Équipe, после получения диагноза в начале марта Мбаппе позвонил президенту «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что больше не хочет наблюдаться у врачей клуба, а будет работать только с Кристофом Бодо, с которым он сотрудничал в «Пари Сен-Жермен».
Именно Бодо, как утверждается, определил последний протокол лечения травмы колена у француза.
Напомним, ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.
Позднее Килиан выступил с опровержением: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».
Однако вскоре Риоло ответил на слова футболиста: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо».
Я вообще за Реал не болею, но, это какая то раскачка.