Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)

Мбаппе жаловался Пересу на врачей «Реала».

Килиан Мбаппе отказывался обследоваться у врачей «Реала ».

Как сообщает L’Équipe, после получения диагноза в начале марта Мбаппе позвонил президенту «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что больше не хочет наблюдаться у врачей клуба, а будет работать только с Кристофом Бодо, с которым он сотрудничал в «Пари Сен-Жермен ».

Именно Бодо, как утверждается, определил последний протокол лечения травмы колена у француза.

Напомним, ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено . Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил , что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.

Позднее Килиан выступил с опровержением: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

Однако вскоре Риоло ответил на слова футболиста: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо».