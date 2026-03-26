  • Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»
19

Маркос Льоренте вновь высказался на тему конденсационных следов от самолетов.

Полузащитник «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет. В прошлом году Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе.

– А что насчет следов от самолета?

–  Это уже совсем другая история. Нам понадобится полчаса, чтобы поговорить об этом.

– Но как вы думаете, это влияет на экосистему?

–  Вы сегодня обратили внимание на небо?

– Нет, я приехал на поезде.

– Вот почему мы этого не замечаем. Если вы будете на улице и посмотрите на небо, вы заметите. Я призываю вас наблюдать. Если мы не будем наблюдать и не остановимся, чтобы подумать, все просто будет происходить…

– Может быть, мы не хотим усложнять себе жизнь…

– Абсолютно. И я прекрасно понимаю. Легко прожить жизнь, ни о чем не думая. Я прекрасно это понимаю.

– Хорошо, что есть такой человек, как вы, который заставляет нас думать.

– Дело не столько в размышлениях, сколько в наблюдении за вещами, замедлении, формировании собственного мнения, чтобы не верить всему, что вам говорят. Исследовать, задавать вопросы и, прежде всего, наблюдать. Когда вы наблюдаете за окружающим миром, когда замечаете, подошла ли вам еда, обращаете внимание на свои ощущения под красным светом, на то, как вы себя чувствуете после еды, или как вы себя чувствуете, сидя на траве на солнце... – сказал Льоренте.

Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Журналист чуть не в открытую глумится))
Ну что за глупость, у меня аж шапочка из фольги с головы слетела
Ответ No Howard No Party
Ну что за глупость, у меня аж шапочка из фольги с головы слетела
Это потому что до Вас долетел конденсационный след от пролетающего мимо самолета и сдул ее с головы. А Вы и не заметили из-за чего это произошло, легко вот так вот жить и ничего не замечать) Но благодаря Маркосу все мы можем исправиться)
Вы только ему градирни ТЭС не показывайте - человечек с ума сойдёт.
Ответ Дмитрий Рабко
Вы только ему градирни ТЭС не показывайте - человечек с ума сойдёт.
Это ещё куда ни шло. Похоже, Маркос никогда не задумывался, что химиотрассы могут тайно распылять с самолётов, в которых летает на матчи он сам.
Когда физику в школе прогуливал, зато интервью теперь даешь с огоньком =)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Когда физику в школе прогуливал, зато интервью теперь даешь с огоньком =)
Пинал на улице мячик. Интересно, если наших спросить что за след от самолета, сколько сможет сказать что это
Странно как рептилойды с планеты Нибиру еще не "убрали" его, ведь он слишком много знает и выводит их на чистую воду.
Вспоминается фильм "Бугония"
Готовый эксперт для программ на рен ТВ.
Отсутствие образования плюс, возможно, съезжающая крыша.
Как ему повезло что хотя бы в футбол умеет играть )))
Без футбола максимум «пятерочка» светит
Интересно, что думает Льоренте по поводу безвредности спрея, который применяют арбитры футбольных матчей?
Полностью согласен! Не верьте тому, что говорят люди, особенно вот такие персонажи))
Материалы по теме
Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»
сегодня, 08:40
Льоренте о диете: «Не ем поздно вечером. Последний раз принимаю пищу перед закатом»
сегодня, 04:48
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
15 октября 2025, 19:37
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Вест Хэма» Хемес о конфликте в Иране: «Проблемы возникают из-за политиков, а люди страдают от последствий. У них своя культура, религия, образ жизни... Надеюсь, страна сможет подняться»
3 минуты назад
Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
9 минут назад
Следите за результатами игр? Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
19 минут назад
Жена Смолова: «Из-за конвенциональной внешности в юности подрабатывала моделью. Индустрия вгоняла в апатию, но там я могла зарабатывать. Меня воспитывали, что я должна быть независимой»
21 минуту назад
Кавазашвили про СССР: «Каждый мог жить достойно, никто палки в колеса не вставлял. С приходом Горбачева люди стали нищими, на первое место вышли деньги. Начало цениться умение обмануть»
22 минуты назад
Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра». Форвард лечился в Испании после травмы
31 минуту назадФото
Игроки сборной Марокко чуть не подрались с Браимом из-за паненки в финале Кубка Африки. Их пришлось разнимать, заявил журналист Амдаа
44 минуты назад
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
сегодня, 15:46
«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
сегодня, 15:41
«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр о возможном вызове на ЧМ-2026: «Чувствую, что все еще могу быть важной частью сборной. Буду я играть по одной минуте или в каждом матче – сделаю все, чтобы Англия добилась успеха»
34 минуты назад
Гризманн о переходе в МЛС: «Сейчас самое подходящее время, учитывая все усилия, которые приложил «Орландо». Надеюсь оставить хорошее наследие, выиграв трофей»
50 минут назад
Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
сегодня, 15:29
«На ВАР должны работать футбольные люди – Мостовой, Юран, Ловчев. Приглашайте их – никаких скандалов тогда не будет». Тукманов о судействе
сегодня, 15:26
Серия А номинировала Бога, Павловича, Симеоне, Ндика на звание лучшего игрока марта
сегодня, 15:18
Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»
сегодня, 14:56
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:52
Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»
сегодня, 14:50
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
сегодня, 14:42
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
сегодня, 14:36
Рекомендуем