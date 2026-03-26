Льоренте о следах от самолетов: вы заметите, если обратите внимание на небо.

Маркос Льоренте вновь высказался на тему конденсационных следов от самолетов.

Полузащитник «Атлетико » – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет. В прошлом году Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе.

– А что насчет следов от самолета?

– Это уже совсем другая история. Нам понадобится полчаса, чтобы поговорить об этом.

– Но как вы думаете, это влияет на экосистему?

– Вы сегодня обратили внимание на небо?

– Нет, я приехал на поезде.

– Вот почему мы этого не замечаем. Если вы будете на улице и посмотрите на небо, вы заметите. Я призываю вас наблюдать. Если мы не будем наблюдать и не остановимся, чтобы подумать, все просто будет происходить…

– Может быть, мы не хотим усложнять себе жизнь…

– Абсолютно. И я прекрасно понимаю. Легко прожить жизнь, ни о чем не думая. Я прекрасно это понимаю.

– Хорошо, что есть такой человек, как вы, который заставляет нас думать.

– Дело не столько в размышлениях, сколько в наблюдении за вещами, замедлении, формировании собственного мнения, чтобы не верить всему, что вам говорят. Исследовать, задавать вопросы и, прежде всего, наблюдать. Когда вы наблюдаете за окружающим миром, когда замечаете, подошла ли вам еда, обращаете внимание на свои ощущения под красным светом, на то, как вы себя чувствуете после еды, или как вы себя чувствуете, сидя на траве на солнце... – сказал Льоренте.

Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»