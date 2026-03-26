  • Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
27

Президент «Ланса» Жозеф Угурльен прокомментировал решение о переносе матча с «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1. 

Клуб ранее выступал против переноса, опубликовав соответствующее заявление: «Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон». Парижане просили перенести игру, чтобы лучше подготовиться к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 

«У «Пари Сен-Жермен» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет», – сказал Угурльен. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
в прошлом году я даже радовался что лига идет на уступки ради долгожданной ЛЧ, но сейчас уже вызывает прям отвращение.
выиграли ЛЧ, у них и так в лиге меньше матчей + откровенное дохлые соперники, почему бы просто не попробовать по играть и там и там, так как была обычная расписание?! ну выиграли уже ЛЧ, стали лучшей командой мира из за этих уступков и помощи от лиги.. почему бы не бросать вызов самому себе, как чемпионы и стараться выиграть и то и то уже в равной борьбе?!
И ведь никуда не пожалуешься. В УЕФА тоже люди Парижа сидят.
Ответ Подкат Пенальтьевич
Хелаифи?
Ну с одной стороны да, с другой чем дальше клубы пройдут, тем выше рейтинг лиги, больше слотов в ЛЧ потом будет
Ответ Буратино55
Ну да, катарцы прям о развитии французского футбола радеют
Ответ Буратино55
ох уж этот великий ПСЖ, которому приходится помогать против Ливерпуля, который дома терпит от мертвого ТТХ
тяжко им в чемпионате на 18 команд, каждый год надо переносить матчи, а то вдруг проиграют клубу АПЛ, на спортсе не поймут
В прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, интересно переносили игры или нет
Ответ Олег Попов
Вроде переносили, поэтому и продолжают пользоваться. Катарцы нашли способ проходить топ-команды
Главное, что у них есть ресурсы, что надавить на кого нужно, а у вас нет
Вы через полгода собираетесь играть в ЛЧ и жалуетесь на отсутствие ресурсов. Как вы играть там тогда собираетесь? Планирование? Не слышали. Тем более, речь идет об одном матче. Но ПСЖ тоже хороши, конечно..
А Ланс в таком же положении или у них кучу дней для оидыха?
Первый раз что ли 😁 Матчи ПСЖ постоянно переносят ради ЛЧ
это им не поможет, Ливерпуль их выбьет
ПСЖ-позор российского футбола!
Материалы по теме
Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Игру «Страсбура» против «Бреста» также проведут 13 мая из-за ЛК
сегодня, 12:04
Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»
вчера, 19:20
Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» рассчитывает на Слота и не думает о смене тренера. Их цель – дать Арне команду, которая добьется успеха»
4 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию, Турция прошла Румынию
5 минут назад
«Атлетико» вспомнил двухматчевую дисквалификацию Сансета из «Атлетика», комментируя одноматчевый бан Вальверде: «Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔»
23 минуты назад
Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»
25 минут назад
Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»
56 минут назад
Пройдите футбольный лабиринт и выиграйте ретроджерси легенд или Nintendo Switch 2
56 минут назадТесты и игры
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
сегодня, 17:50
Сборная России еще не перенесла в MAX командный чат, сообщил Карпин: «Пока по старинке»
сегодня, 17:17
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
сегодня, 17:09
Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»
сегодня, 17:03
Экс-арбитр Николаев о новых правилах: «Мы понимаем, что люди хотят смотреть футбол, а не затяжки времени. Было интереснее, когда не было ВАР – была романтика»
3 минуты назад
Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
15 минут назад
Италия – Северная Ирландия. Кин, Тонали, Димарко играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
32 минуты назад
«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты
44 минуты назад
Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»
47 минут назад
Экс-вратарь США Келлер о том, может ли Роналду сниматься в кино: «Не думаю, что ему это очень интересно. Если бы хотел, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию»
сегодня, 17:50
Гарначо оштрафовали на 660 фунтов за превышение скорости на 10 миль в час летом
сегодня, 17:37
Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»
сегодня, 17:33
Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
сегодня, 17:16
Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»
сегодня, 17:02
