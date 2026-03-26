Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
Президент «Ланса» Жозеф Угурльен прокомментировал решение о переносе матча с «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.
Клуб ранее выступал против переноса, опубликовав соответствующее заявление: «Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон». Парижане просили перенести игру, чтобы лучше подготовиться к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«У «Пари Сен-Жермен» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет», – сказал Угурльен.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
выиграли ЛЧ, у них и так в лиге меньше матчей + откровенное дохлые соперники, почему бы просто не попробовать по играть и там и там, так как была обычная расписание?! ну выиграли уже ЛЧ, стали лучшей командой мира из за этих уступков и помощи от лиги.. почему бы не бросать вызов самому себе, как чемпионы и стараться выиграть и то и то уже в равной борьбе?!
тяжко им в чемпионате на 18 команд, каждый год надо переносить матчи, а то вдруг проиграют клубу АПЛ, на спортсе не поймут