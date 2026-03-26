Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»

Президент «Ланса» высказался о переносе матча с «ПСЖ».

Президент «Ланса » Жозеф Угурльен прокомментировал решение о переносе матча с «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

Клуб ранее выступал против переноса , опубликовав соответствующее заявление: «Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон». Парижане просили перенести игру, чтобы лучше подготовиться к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«У «Пари Сен-Жермен» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет», – сказал Угурльен.