Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
На Каземиро претендуют «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», помимо «Аль-Иттихада», заинтересованы в подписании Каземиро, сообщает ESPN.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» объявил, что покинет клуб после истечения контракта 30 июня.
Ранее появилась информация, что 34-летним игроком интересуется саудовский «Аль-Иттихад».
«Майами» и «Гэлакси» входят в число клубов, которые связывались с Каземиро в последние дни, хотя официальных предложений пока не поступало, подтвердили источники ESPN Brazil Фелипе Силве и Педро Иво Алмейде.
Однако обе команды могут столкнуться с трудностями при заключение сделки, поскольку у них уже заполнены все соответствующие места в составе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Интеру Каземиро точно бы сейчас не помешал, после ухода Бускетса заменить его просто не кем, там пустота и проблемы. Каземиро, если в порядке способен решить эти задачи наилучшим образом для Майами!
зачем идти на столь сильное понижение? еще года 2-3 может спокойно в той же Италии поиграть, если вопрос не в деньгах, конечно. как минимум, в МЮ точно не бедствовал - одну из самых высоких зарплат в АПЛ получал.
В Майами одни арги. Он туда не пойдёт..
