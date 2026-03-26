Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)

На Каземиро претендуют «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Интер Майами » и «Лос-Анджелес Гэлакси », помимо «Аль-Иттихада », заинтересованы в подписании Каземиро, сообщает ESPN.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » объявил, что покинет клуб после истечения контракта 30 июня.

Ранее появилась информация , что 34-летним игроком интересуется саудовский «Аль-Иттихад».

«Майами» и «Гэлакси» входят в число клубов, которые связывались с Каземиро в последние дни, хотя официальных предложений пока не поступало, подтвердили источники ESPN Brazil Фелипе Силве и Педро Иво Алмейде.

Однако обе команды могут столкнуться с трудностями при заключение сделки, поскольку у них уже заполнены все соответствующие места в составе.