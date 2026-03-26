  • Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной

«Лионель Месси забил 1000 голов, а Марадона – 200. Месси спокойный, а Марадона таким не был.

Для меня Марадона – лучший. Он мог играть, справляться с судьями, соперниками. Делал невероятные вещи.

Месси тоже может, но у него нет той харизмы», – сказал Батистута. 

Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Очень сложно адекватно их сравнить, потому что исходные данные очень сильно отличаются. Мне такого рода сравнения всегда напоминают старую рекламу: «обычную газету мы положим в серную кислоту, а журнал ТВ-Парк - в дистиллированную воду. Видите разницу?» :)

Так и тут. По масштабу личности и харизме Марадона будет поглобальнее, кмк, хотя Месси, живя в эпоху цифровизации, влюбил в себя и в футбол в целом миллионы людей по всему свету.

По сугубо футбольным критериям Месси кажется более сильной фигурой, но, опять же, очень разные исходные данные - даже за 20 лет между пиками их карьер футбол поменялся кардинально, в том числе в части фиксации и трактовок нарушений правил (все мы помним то самое видео финала 84 года Барса - АТБ).

Оба - глыбы мирового футбола.
Ответ Парень со двора Шмурнова
«обычную газету мы положим в серную кислоту, а журнал ТВ-Парк - в дистиллированную воду. Видите разницу?» :)

хера ты вспомнил
Ответ Парень со двора Шмурнова
Пост красиво завернули (даже пересмотрел рекламу ТВ-Парк с ностальгией), но сравнивать особо тут нечего. Месси превзошел Марадону во всем — как по футбольным аспектам, так и влиянию на общество. Марадону выше ставит лишь определенная прослойка аргентинского общества в основном, для которой он ближе, чем Месси, который никогда не играл в Аргентине.
Месси, как спортсмен, гораздо дисциплинированнее.
Марадона же всю жизнь употреблял всякое, но даже несмотря на это был и остается лучшим…
Ответ Оскар 2026
Об этой харизме он и говорит.
Приходишь к Марадоне в гости, а он тебя той самой харизмой встречает!.. Такое запоминается, конечно 😄
Обоих довелось видеть на поле вживую… Марадона для меня однозначно номер один. Месси в сравнении с Диего в тепличных условиях. Если бы его били как доставалось Марадоне, не достиг бы и половины… Для тех, кто не застал, посмотрите хотя бы обзор финала кубка Испании 1984
Ответ Wokulski
Чисто ради интереса: когда довелось видеть вживую на поле Марадону?
Ответ Wokulski
Согласен. И его зависимость от порошка пошла оттуда, в попытках заглушить боль. У Месси же были более тепличные условия на поле
Сравнивать их бесполезно. Но сборная Марадоны обыграла бы сборную Месси.
Ответ Сергей Кувшинов
...но я сравню
Ответ SGS55
Пожалуйста, друг! Буду признателен!
Согласен с Бати-голом. Как раз недавно пересматривал многие матчи ЧМ-86, в т.ч легендарные матчи Аргентины против Англии и Бельгии. Диего феноменален был. Мог сделать гол из ничего, да и вообще по матчу постоянно брал игру на себя, собирал внимание противников. Месси тоже помню на ЧМ, но он все-таки был чуть больше в тени, хоть и так же мог решить эпизод.
Ответ Vardy15
Феноменален. Да. Как и каждый из игроков Аргентины тех лет.
Ответ Сергей Кувшинов
Согласен. Кроме известных на тот момент Вальдано, Бурручаги, открыл для себя Батисту. Тоже харизматичный парень у них играл. Спокойно, уверенно, под стать своим габаритам. Ну и Доктор Карлос Билардо. Легендарный тренер.
Прав Бати-гол. С Диего, конечно, Месси не потянет. В том итальянском чемпе костоломов, где большинство матчей заканчивались 0:0 и 1:0 он и пары сезонов не протянул бы. На счет низкой результативности в сравнении с Месси, так великий ван Бастен, чистый форвард, забил тогда за 6 лет в Милане всего чуть больше 100 мячей во всех турнирах. Время было такое, малорезультативное.
Для меня Марадона образца 1990 года, когда он совершенно никакую Аргентину до финала чемпионата мира довел, даже лучше бенефиса 1986 года.
Ответ reichart
Как так вышло, что Марадона "сложнейший" чемпионат Италии выиграл, а "самый легкий" чемпионат Испании тех времен с Барселоной так и не смог взять? Может все-таки обстоятельства имеют значение? Я даже не представляю как тут поливали бы Месси, если бы его поймали на допинге как Марадону, всем миром просили бы обнулить все его достижения)
Ответ Экспертное мнение
Ну, за 2 года забил почти 50 мячей. Кубок и Суперкубок взял с Барсой. Это еще надо учитывать, что сумасшедший Гойкоэчиа ему ногу сломал.
Зависит от эпохи и времени я не видел ни одной игры Марадоны, да че там даже не тратил время на просмотры по ютубу. Но я видел Месси всю его карьеру и если их сравнивать буду я, то Месси лучше.
Месси лучший игрок в истории футбола....
Согласен. По достижениям, возможно, Лео и превзошел Марадону, а вот в величии вряд ли. Великими во времени, как правило, становятся спортсмены выходящие за рамки своего своего спорта. Пеле, Мохамед Али... Марадона как раз из таких людей. А Месси великолепный футболист, лучший за последнее десятилетие, но не более того.
У Аргентины хватало игроков атаки с харизмами с 90х по сей день, Батистута, Креспо, Марадона, Агуэро, Месси,Игуаин,что пришло на ум, а там и Милито, Мартинес) Каждому своё)
Материалы по теме
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»
сегодня, 11:09
