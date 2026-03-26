Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной.
«Лионель Месси забил 1000 голов, а Марадона – 200. Месси спокойный, а Марадона таким не был.
Для меня Марадона – лучший. Он мог играть, справляться с судьями, соперниками. Делал невероятные вещи.
Месси тоже может, но у него нет той харизмы», – сказал Батистута.
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так и тут. По масштабу личности и харизме Марадона будет поглобальнее, кмк, хотя Месси, живя в эпоху цифровизации, влюбил в себя и в футбол в целом миллионы людей по всему свету.
По сугубо футбольным критериям Месси кажется более сильной фигурой, но, опять же, очень разные исходные данные - даже за 20 лет между пиками их карьер футбол поменялся кардинально, в том числе в части фиксации и трактовок нарушений правил (все мы помним то самое видео финала 84 года Барса - АТБ).
Оба - глыбы мирового футбола.
хера ты вспомнил
Марадона же всю жизнь употреблял всякое, но даже несмотря на это был и остается лучшим…
Приходишь к Марадоне в гости, а он тебя той самой харизмой встречает!.. Такое запоминается, конечно 😄
Для меня Марадона образца 1990 года, когда он совершенно никакую Аргентину до финала чемпионата мира довел, даже лучше бенефиса 1986 года.