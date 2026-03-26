Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»

Батистута о Месси и Марадоне: Диего – лучший, у Лео нет той харизмы.

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной .

«Лионель Месси забил 1000 голов, а Марадона – 200. Месси спокойный, а Марадона таким не был.

Для меня Марадона – лучший. Он мог играть, справляться с судьями, соперниками. Делал невероятные вещи.

Месси тоже может, но у него нет той харизмы», – сказал Батистута.

Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»