Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»

Сенегал покажет трофей Кубка Африки перед матчем с Перу.

Сборная Сенегала планирует представить трофей Кубка Африки перед товарищеским матчем с Перу . Игра пройдет в субботу на стадионе «Стад де Франс».

Ранее Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию на решение о лишении национальной сборной титула чемпиона Кубка Африки. Конфедерация африканского футбола (CAF) прежде удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Несмотря на это, сенегальская сборная пригласила своих болельщиков на матч словами: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки на стадионе «Стад де Франс» 28 марта. Африканская диаспора будет чествоваться на мероприятии, полном футбола и зрелищ».

Из официального расписания встречи, появившегося в социальных сетях Сенегала, следует, что сначала состоится торжественная церемония с участием приглашенных артистов, а после презентация трофея.

Кроме того, такие игроки, как Хабиб Диарра , Йеванн Диуф и Антуан Менди приняли участие в видео с приглашением фанатов на игру: «Это не просто матч, это праздник народа, континента. Увидимся там, вас ждут сюрпризы, история продолжается вместе».