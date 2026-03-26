  • Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»
4

Сенегал покажет трофей Кубка Африки перед матчем с Перу.

Сборная Сенегала планирует представить трофей Кубка Африки перед товарищеским матчем с Перу. Игра пройдет в субботу на стадионе «Стад де Франс».

Ранее Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию на решение о лишении национальной сборной титула чемпиона Кубка Африки. Конфедерация африканского футбола (CAF) прежде удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Несмотря на это, сенегальская сборная пригласила своих болельщиков на матч словами: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки на стадионе «Стад де Франс» 28 марта. Африканская диаспора будет чествоваться на мероприятии, полном футбола и зрелищ».

Из официального расписания встречи, появившегося в социальных сетях Сенегала, следует, что сначала состоится торжественная церемония с участием приглашенных артистов, а после презентация трофея.

Кроме того, такие игроки, как Хабиб Диарра, Йеванн Диуф и Антуан Менди приняли участие в видео с приглашением фанатов на игру: «Это не просто матч, это праздник народа, континента. Увидимся там, вас ждут сюрпризы, история продолжается вместе».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
презентация трофея на главном стадионе Сенегала, а что такого
Кубок Африки возвращается на Родину
Пока решение не принято хотят максимально привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации и склонить чашу в свою пользу. Решили вывезти за континент, чтоб и там получить признание и заручиться поддержкой болельщиков. Ну а Франция это считай второй дом
Где ещё показывать кубок Африки как не перед своими соотечественниками в новой столице Сенегала - Париже
Материалы по теме
Сенегал не отдаст трофей Кубка Африки – его охраняют президент, военные и даже львы
сегодня, 07:20Видео
CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)
вчера, 19:01
CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство»
вчера, 16:10
Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность»
22 марта, 09:55
Рекомендуем
Главные новости
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
5 минут назад
«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)
12 минут назад
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
12 минут назад
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
27 минут назад
Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
44 минуты назад
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
53 минуты назад
Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»
54 минуты назад
Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
сегодня, 13:06
Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
сегодня, 12:54
Жена Смолова о детстве: «Излишков не было. Обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и учатся в Лондоне. У меня были две поездки в год и отцовский телефон»
сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
22 минуты назадТесты и игры
Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»
25 минут назад
Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»
38 минут назад
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
сегодня, 13:12
Фоден из «Ман Сити» крут и в дартсе – четко вонзил три дротика из трех!
сегодня, 12:26ВидеоСпортс"
Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ
сегодня, 12:25
Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»
сегодня, 12:12
Магуайр о Кэррике и постоянной работе в «МЮ»: «Его должны включить в число кандидатов. Я уверен, что руководство примет правильное решение»
сегодня, 11:48
Пресняков-старший о Черенкове: «Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета, а Федора обожали все»
сегодня, 11:37
Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»
сегодня, 11:29
Рекомендуем