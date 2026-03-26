  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Сауся: «Скорость у него такая, что убегал как лайнер. Немного робот, очень устойчивый психологически. Надо дать по башке – даст, надо спокойно ответить – ответит»
12

Первый тренер Сауся: «Скорость у него такая, что убегал как лайнер. Немного робот, очень устойчивый психологически. Надо дать по башке – даст, надо спокойно ответить – ответит»

Первый тренер Сауся: скорость у него такая, что убегал как лайнер.

Александр Воронков, первый тренер защитника «Спартака» Владислава Сауся, рассказал в интервью Спортсу’‘ о первых впечатлениях от футболиста.

Детский тренер Александр Воронков воспитал для профессионального футбола больше 10 игроков, в том числе братьев Миранчуков, Владислава Сауся и Ивана Комарова.

Как вы нашли Сауся?

– Он борьбой занимался. У очень сильного тренера – Васильева. Их станица Петровская весь юг бомбила по классической борьбе. А отец Сауся, Вова, сам в футбол играл, ну и где-то слышал обо мне. Предлагал сыну попробовать сменить спорт, но тот отказывался. 

Потом у них на борьбе вши завелись – бывает такое: они же там головами постоянно сталкиваются. Если прозевать чистку, то возникает проблема. После того случая Саусь сказал: «Не хочу в борьбу, давайте в футболе попробуем». Так и вышло. 

Каким было первое впечатление? 

– Мощнейшая физика, я в шоке был. С мячом обычно выглядел, но убегал как лайнер, блин. Подумал: «Ничего себе пацан». Самый быстрый, кто у меня вообще был за всю карьеру. Именно по прямой. 

Думаю, это генетика. Я беговую работу особо не давал. Конечно, были рывки с мячом, другие упражнения, но без акцента. Хотя раньше даже нанимал тренера по легкой атлетике, но потом понял, что это не нужно. Посмотри, как Месси бегает – каждому своя техника подходит. А базу для бега я могу и сам дать.

Каким Саусь казался в детстве? 

– В жизни тихий спокойный пацан, боец на поле. Очень уравновешенный. Надо дать по башке – даст, резко становясь агрессивным. Надо спокойно ответить – ответит. Послушный парень, интересный – как ему говоришь, так и сделает [на поле]. Никогда не будет фыркать, глаза заказывать: а че опять я? Даже если несогласен, не позволял себе перечить тренеру. Такой робот немного. Очень устойчивый психологически. 

Кстати, тот 2003 год – вообще мощнейший набор. Обыгрывали интернаты Ростова, Волгограда, «Чертаново», да даже основной «Краснодар», пусть и в неофициальном турнире. Комаров решающий мяч забил, Саусь передачу отдал. Еще Дмитрий Малыгин там играл (потом ушел в «Динамо» – Спортс”) – сейчас, честно, даже не знаю, где он. Не выходит на связь. 

Саусь рассказывал: вы сами возили ребят в большие академии. Работали с ним с 9 до 13 лет, а потом отдали в «Сатурн», одну из лучших академий Москвы. Почему?

– Изначально построил дело так: буду работать с детьми до 12-14 лет, а потом отдавать их в академии. На тот момент это было что-то новое для Славянска. Люди либо не ставили такую задачу, либо не могли готовить на такой уровень.

Понимал, что дети здесь [если оставить их после 14 лет] выдохнутся. Нужно выдергивать дальше, давать путь, но не для того, чтобы себя пропиарить. Просто была такая идея. Наивно думал, что здесь, в Крае, это оценят. Но люди только посмеивались. 

Над чем?

– Что я дурачок, бегаю тут, прыгаю, хожу по садикам и школам, делаю детям сборы. «Ненормальный. За это все равно не платят? Зачем это делать?», – рассказал Воронков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Александр Воронков
Дмитрий Малыгин
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoСпортс
logoпремьер-лига Россия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зиньковский тоже таким был, убегал как лайнер, но потом врезался в айсберг «скамейка запасных» и потонул как Титаник ..
Для моего небольшого городка Воронков очень известный тренер, многие ребята хотят именно у него заниматься, тем более есть пример тех же братьев Миранчуков. Надеюсь и Саусь получил свой шанс в Спартаке.
Ответ Евгений Кошелек
Для моего небольшого городка Воронков очень известный тренер, многие ребята хотят именно у него заниматься, тем более есть пример тех же братьев Миранчуков. Надеюсь и Саусь получил свой шанс в Спартаке.
Как он живёт ?
Ответ OldRedWhite
Как он живёт ?
Близко с ним не знаком, но знаю, что живёт не богато точно, да и выплаты, по-моему, которые ему полагались за воспитание игроков не получил. Вот сейчас созвонился с человеком, который его знает, сказал он вообще тренировать закончил.
Так вот значит как, спасибо вшам, что подарили рпл Сауся))))
А вот Винисиус убегает не, как лайнер, но как перехватчик Миг-31.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
