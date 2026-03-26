  Жена Смолова о детстве: «Излишков не было. Обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и учатся в Лондоне. У меня были две поездки в год и отцовский телефон»
Жена Смолова о детстве: «Излишков не было. Обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и учатся в Лондоне. У меня были две поездки в год и отцовский телефон»

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ заявила, что не считает, что росла в обеспеченной семье.

Ты сказала, что тебя воспитывали быть независимой. При этом ты из обеспеченной семьи.

– Смотря что подразумеваем под обеспеченной семьей. Да, я ни в чем не нуждалась, но у меня не было излишков.

Детство пришлось на нулевые – как раз до кризиса. Тогда было понятие поездок в Европу раз в год. Потому что какой был доллар, 30 рублей? Да, далеко не каждая семья, но прослойка людей могла зимой съездить в Европу. А летом мы ездили на море.

Мы не экономили на еде. У меня был компьютер. Своя комната. Телефон. Но телефон отцовский: он ходил с ним два года, а потом отдавал мне.

Обеспеченная ли это семья? Ну, экономически стабильная. У родителей была возможность купить квартиру, потому что не было таких бешеных процентов на ипотеку. Сейчас у зумеров такой возможности нет. Другая ситуация, безумная ипотека.

Мне кажется, обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и летают в Boarding School (школа-пансион – Спортс’‘) в Лондон. Такие друзья у меня были, но меня в Лондон учиться не отправляли, – сказала Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Я статье про жену Смолова поставил минус, даже не открывая её (потому что считаю, что НЕ ДОЛЖНО быть такого контента по тегу РПЛ, она не имеет к РПЛ отношения).
Но авторы не унимаются, продолжают поднимать статью в верх новостной ленты по тегу РПЛ, постить отдельными новостями фрагменты из него.

Просто скажите, чего вы этим добиваетесь? Вам мало того, что у поста уже минусов почти как у "рекордсмена" прошлого года, (и опять же - ТОЛЬКО из-за персонажа, а не из-за контента)? Просите, чтобы их накидали ещё больше, или что?
Деньги сами себя не заработают!
Комментарий скрыт
Девочка, мне в 90-е приходилось есть суп из капусты и картошки. Без мяса. Когда ты жрала как не в себя и летала в Лондоны. И спасибо моим родителям, что вытащили нас несмотря на всё это
А я, блин, считал что это бразильцам из фавел тяжело приходилось пробиваться. А тут вон какая жуть с Кариной! Главное - она всё смогла преодолеть.😭
Ну всё таки не стоит сравнивать 90е и 00е, тем более первую половину 90х
Из статьи я понял, что Карина родилась в обеспеченной семье, поработала моделью, по диджеила, потусила, побухала по миру, всё бросила, вышла замуж за Смолова, и открыла убыточную клинику...., только зачем мне эта информация я не понял...
Не проникся ОБВМ духовно богатой девы? Ну как же так-то? )
Вы сами выбрали читать) я не читал и рад, но спасибо вам за краткий пересказ
У родителей была возможность купить квартиру, но семью трудно было назвать обеспеченной 🤣
Ну это как раз и есть обеспеченная семья. То, что она описала про бизнес-класс и тд, то это уже мажорская семья, а не просто обеспеченная. И причем тут курс доллара? при курсе 30р за доллар и зарплата средняя была тысяч 15-20. Дело в цене авиаперелета сейчас, а также в возможности оформления визы в разные страны. Тогда можно было напрямую недорого из Москвы в Париж слетать, а сейчас надо лететь как минимум с 2-мя пересадками через Стамбул и Будапешт, например
С двумя-то почему? Из Стамбула в Париж рейсов нет?
Ну я не сильно в курсе, насколько легко сейчас получить французскую визу. Знаю, что у нас в Воронеже можно венгерскую сделать, а это значит, что надо будет через Будапешт в еврозону въезжать
Напоминает интервью Бэкхэм Виктории, где она говорила что жила в обычной семье, а потом вмешался Дэвид и сказал что она ездила в школу на лимузине с водителем и это не обычно.
Да-да, на какой машине тебя привозили в школу? На Роллс-Ройсе, а что?
Видимо, в ее окружении все такими были. Это как у нас в России детки , живущие на Рублевке вряд ли всерьез хотя бы задумываются о реальном положении дел в России, о реальных проблемах и не рисованных зарплатах, о беспричинном забое коров в Сибири и не только ...
2 раза в год летала в Европу. Как она вообще выжила в этой нищей семье. Благодаря таким курицам в инсте, теперь каждая считает что обеспеченность это равно бесконечные деньги
Какая лютая деградация некогда интересного "спортивного" ресурса...
напоминает то видео, где Вика Бэкхем пыталась поведать историю о себе , росшей в семье среднего класса, история шла успешно, ровно до тех пор пока её не услышал Дэвид
Это троллинг такой или она просто душевно больная?
Ответ Ant1pod
Это троллинг такой или она просто душевно больная?
Второе. И не скрывает
Материалы по теме
Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»
сегодня, 09:13
Смолов об интервью Истоминой Спортсу’’: «Горжусь ей и тем, какой путь она прошла»
сегодня, 08:56
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
вчера, 13:41
Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»
вчера, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
1 минуту назад
Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: «В Москве это стало модным досугом, но я раньше не обращала внимание на баню как на способ коммуникации с друзьями. Суперклассное место»
12 минут назад
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
23 минуты назад
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
30 минут назад
«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)
30 минут назад
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
45 минут назад
Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
сегодня, 13:38
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
сегодня, 13:29
Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»
сегодня, 13:28
Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
4 минуты назад
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
12 минут назад
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
18 минут назад
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
40 минут назадТесты и игры
Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»
43 минуты назад
Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»
56 минут назад
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
сегодня, 13:12
Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»
сегодня, 12:57
Фоден из «Ман Сити» крут и в дартсе – четко вонзил три дротика из трех!
сегодня, 12:26ВидеоСпортс"
Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ
сегодня, 12:25
Рекомендуем