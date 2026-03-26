Жена Смолова о детстве: «Излишков не было. Обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и учатся в Лондоне. У меня были две поездки в год и отцовский телефон»
Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ заявила, что не считает, что росла в обеспеченной семье.
– Ты сказала, что тебя воспитывали быть независимой. При этом ты из обеспеченной семьи.
– Смотря что подразумеваем под обеспеченной семьей. Да, я ни в чем не нуждалась, но у меня не было излишков.
Детство пришлось на нулевые – как раз до кризиса. Тогда было понятие поездок в Европу раз в год. Потому что какой был доллар, 30 рублей? Да, далеко не каждая семья, но прослойка людей могла зимой съездить в Европу. А летом мы ездили на море.
Мы не экономили на еде. У меня был компьютер. Своя комната. Телефон. Но телефон отцовский: он ходил с ним два года, а потом отдавал мне.
Обеспеченная ли это семья? Ну, экономически стабильная. У родителей была возможность купить квартиру, потому что не было таких бешеных процентов на ипотеку. Сейчас у зумеров такой возможности нет. Другая ситуация, безумная ипотека.
Мне кажется, обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и летают в Boarding School (школа-пансион – Спортс’‘) в Лондон. Такие друзья у меня были, но меня в Лондон учиться не отправляли, – сказала Истомина.
