  • «Аль-Иттихад» намерен подписать Салаха летом. «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» игрок «Ливерпуля» не интересен (ESPN)
8

«Аль-Иттихад» возобновил работу над трансфером Мохамеда Салаха, сообщает ESPN.

Во вторник египтянин объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Сообщалось, что игрок договорился с клубом о расторжении контракта и сможет уйти бесплатно. 

По словам источника, в 2023 году «Аль-Иттихад» предлагал за Салаха 150 миллионов фунтов, однако английский клуб отклонил это предложение. Теперь саудовский клуб намерен повторить попытку подписания игрока сборной Египта, стремясь найти футболиста, который станет лицом клуба после перехода Карим Бензема в «Аль-Хилаль» в феврале.

Утверждается, что единственный клуб в Саудовской Аравии, обладающий финансовыми возможностями и амбициями, чтобы конкурировать с предложением «Аль-Иттихада» – это «Аль-Кадисия». 

Также сообщается, что ни «Аль-Хилаль», ни «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, ни «Аль-Ахли» не проявляют интереса к Салаху. 

«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
А Аль Пачино игрок интересен?
Ну если только его дублёром))
Учитывая происходящее, летом Аль-Иттихаду будет уже не до этого, возможно.
Может опять в Рому?
Рома не предложит такой жирный пенсионный контракт, так что вряд ли
Аль-Насру он действительно зачем? Если бы не взяли Комана, понятно. Мне бы этого хотелось, но - нет, не реально!
Да , в принципе, так и будет. Деньги под конец карьеры заработает, еще года 2-3 хорошо покатает с тем уровнем чемпионата и спокойно завершит. Идеальное завершение карьеры, учитывая то, что из Ливерпуля он очень хорошо идет
