Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду лучшему тренеру АПЛ по итогам марта номинированы 5 специалистов. 

Микель АртетаАрсенал») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+4»;

Эдди ХауНьюкасл») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1». 

Фабиан ХюрцелерБрайтон») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2». 

Режис Ле Бри («Сандерленд») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1». 

Дэвид МойесЭвертон») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+3». 

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Тут должен быть Артета, так как следующие по результатам Хюрцелер и Мойес проиграли именно ему
Предатель среди нас…
Не давайте Микелю ничего, плз.
Плохая примета.
