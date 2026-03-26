Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду лучшему тренеру АПЛ по итогам марта номинированы 5 специалистов.

Микель Артета («Арсенал ») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+4»;

Эдди Хау («Ньюкасл ») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1».

Фабиан Хюрцелер («Брайтон ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2».

Режис Ле Бри («Сандерленд ») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1».

Дэвид Мойес («Эвертон ») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+3».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.