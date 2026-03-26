Артета, Хау, Хюрцелер, Мойес, Ле Бри номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ
Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
Микель Артета («Арсенал») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+4»;
Эдди Хау («Ньюкасл») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1».
Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2».
Режис Ле Бри («Сандерленд») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+1».
Дэвид Мойес («Эвертон») – 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+3».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Плохая примета.