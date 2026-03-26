Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Игру «Страсбура» против «Бреста» также проведут 13 мая из-за ЛК

Игру «ПСЖ» и «Ланса» перенесли на месяц по просьбе парижан из-за ЛЧ.

Совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 26 матчей с 60 баллами, «Ланс» провел на игру больше и имеет в активе 59 очков.

Матч, который должен был пройти 11 апреля, сыграют 13 мая, чтобы помочь «ПСЖ» лучше подготовиться к четвертьфинальным играм Лиги чемпионов против «Ливерпуля », запланированным на 8 и 14 апреля.

«Ланс» ранее выступал против переноса , опубликовав соответствующее заявление: «Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон».

Кроме того, на 13 мая перенесен матч «Страсбура » против «Бреста », поскольку клуб из Эльзаса играет в 1/4 финала Лиги конференций против «Майнца » (9 и 16 апреля). Встреча французского чемпионата должна была пройти 12 апреля.

В заявлении LFP о переносе матчей также отмечается, что «Лансу» предложили перенести игру с «Нантом» в 33-м туре с 9-го на 8 мая, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»