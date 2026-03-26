  • Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Игру «Страсбура» против «Бреста» также проведут 13 мая из-за ЛК
71

Совет директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) утвердил перенос матча «Ланс» – «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 26 матчей с 60 баллами, «Ланс» провел на игру больше и имеет в активе 59 очков.

Матч, который должен был пройти 11 апреля, сыграют 13 мая, чтобы помочь «ПСЖ» лучше подготовиться к четвертьфинальным играм Лиги чемпионов против «Ливерпуля», запланированным на 8 и 14 апреля.

«Ланс» ранее выступал против переноса, опубликовав соответствующее заявление: «Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон».

Кроме того, на 13 мая перенесен матч «Страсбура» против «Бреста», поскольку клуб из Эльзаса играет в 1/4 финала Лиги конференций против «Майнца» (9 и 16 апреля). Встреча французского чемпионата должна была пройти 12 апреля.

В заявлении LFP о переносе матчей также отмечается, что «Лансу» предложили перенести игру с «Нантом» в 33-м туре с 9-го на 8 мая, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт LFP
71 комментарий
А если бы в четвертьфинале был не ПСЖ, а Ланс, то лига перенесла бы матч, или это другое?
Ответ loginov8ynwa
А если бы в четвертьфинале был не ПСЖ, а Ланс, то лига перенесла бы матч, или это другое?
Вы не понимаете, надо там, где надо)
Ответ loginov8ynwa
А если бы в четвертьфинале был не ПСЖ, а Ланс, то лига перенесла бы матч, или это другое?
Страсбуру же перенесли матч с Брестом.
Это было очевидно
А мне пытались доказать как важно мнение Ланса
Ланс же был против переноса. Как ПСЖ разрешили матч пернести? Каждое трансферное окно покупают гироков на 200-300 млн и нет состава для ротации в Лиге 1?Перенапрягаются в насыщенном французском первенстве, бедолаги. Понять можно. Другое дело - проходная АПЛ
Ответ Брулин
Ланс же был против переноса. Как ПСЖ разрешили матч пернести? Каждое трансферное окно покупают гироков на 200-300 млн и нет состава для ротации в Лиге 1?Перенапрягаются в насыщенном французском первенстве, бедолаги. Понять можно. Другое дело - проходная АПЛ
Сам себе выдумал, что можно играть резервом в Лиге 1, и сам же удивляешься почему переносят чемпионский матч.
Как это возможно без согласия второй команды?
Ответ Влад Безруков
Как это возможно без согласия второй команды?
Не думаю, что ПСЖ-2 был против
Ответ Влад Безруков
Как это возможно без согласия второй команды?
Для лиги выгоднее помочь клубу, выступающему в четвертьфинале ЛЧ, чтобы повысить им шансы на проход.
Я ПСЖ не очень люблю, но что не так? Перенесли же матч Страссбура. Никаких двойных стандартов. Кто виноват, что в Англии важнее матч Сток Сити - Вулверхептон какого-то третьего кубка с тремя матчами в неделю, чтобы потом в ЛЕ вылететь от Олимпиакоса? У всех свои приоритеты.
ахахахахахахах
помню, как ради матчей Спартака в группе ЛЧ переносили кучу матчей, и в концу первого круга у большинства было по 15 матчей, а у Спартака - 20. спортивный принцип)))
"Деньги решают не всё, но волшебной силой они обладают".

Рокфеллер.
А потом будут говорить что это не фермерская лига
che_kaif счастлив и пойдёт сейчас холостыми детьми в потолок выстрелит)
