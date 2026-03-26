  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»
3

Лама о бразильском футболе: он стал как в Европе, слишком структурирован.

Экс-вратарь сборной Франции Бернар Лама поделился воспоминаниями о бразильском футболе своего детства.

– Какое влияние на ваши юные годы оказала Бразилия?

– Благодаря моему отцу эта страна очень сильно меня вдохновила. Именно он возил нас на каникулы в Бразилию. Каждые два года мы ездили в Рио, Белу-Оризонти, Сан-Паулу, Сальвадор… Он воспользовался возможностью изучать медицину и познакомиться с профессором Иво Питанги, ведущим специалистом в области косметической хирургии в Бразилии. Мой отец, вдохновленный его методами, стал специалистом по реконструктивной хирургии во Французской Гвиане. Но мой отец также страстно любил футбол. Он был президентом клуба «Монжоли», и футбол играл огромную роль в нашей повседневной жизни.

– Вы ходили на стадион во время этих бразильских каникул?

– В то время у меня было две задачи: найти хорошие рестораны, потому что я был обжорой и любил поесть, и, прежде всего, узнать, где и когда можно сходить на матч с родителями. Мы ходили смотреть то, что считалось лучшим в то время. Я помню финал Кариоки (чемпионата Рио) между «Фламенго» и «Ботафого». На стадион «Маракана» собралось 180 000 зрителей, Зико играл под номером 10, Карлос Мозер дебютировал, а также Нуньес, Андраде, Жуниор… Это было незабываемо. Мы также побывали на стадионах «Пакаэмбу», «Фонте Нова» и «Морумби». Я видел всех великих игроков 70-х и 80-х: Сократеса, Ренато Гаушо, Жуниора, Фалькао, Роберто Динамита… В отеле я смотрел повтор матча по телевизору, меня это зацепило. Я думал только о футболе. Я хотел выиграть чемпионат мира.

– Была ли поездка в Бразилию похожа на поездку в Мекку футбола?

– Да, именно так, мы ехали к истокам. Я вырос на чемпионате мира 1970 года с Пеле в составе, и я был погружен в эту культуру, в эту магию бразильского футбола. В 1971 году, во время нашей первой поездки в Бразилию, мы были полностью очарованы той легендарной командой. И мы возвращались туда каждые два года на протяжении более чем десяти лет.

Я вырос, наблюдая за звездами 70-х, потом был 1982 год и та великолепная сборная Бразилии. Это был футбол высшего класса. Даже если они не выигрывали, смотреть было красиво. Вот такой футбол я любил. Футбол, где ты получаешь удовольствие и даришь радость другим.

Сегодня бразильский футбол стал более европеизированным. Вы больше не увидите дриблеров и спонтанных игроков, за исключением Неймара, Винисиуса Жуниора или Эстевао. Он слишком структурирован, – сказал Лама.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
Жуниор
logoЗико
logoСборная Франции по футболу
Сократес
Бернар Лама
Эстадио Пакаэмбу
Карлос Мозер
logoВинисиус Жуниор
Фонте Нова
Маракана
logoБотафого
Роберто Динамит
logoПеле
logoНеймар
logoЭстевао
logoРенато Гаушо
logoФламенго
logoчемпионат мира
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
согласен. потеряли мы бразильский футбол, в том виде, который был до конца десятых годов этого столетия
Ответ Vatikan
Последними романтиками футбола Бразилию назвали после ЧМ-1982. Уже в 1990-ые бразильский футбол заметно отличался от прежнего в сторону прагматичности и рациональности. После этого у них бывали сильные команды с очень классными исполнителями мирового уровня, но никакой волшебной магии. Это они давно оставили.
