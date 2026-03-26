Лама о бразильском футболе: «Он стал более европеизированным. В 70-х и 80-х была магия и красота. Больше нет дриблеров, за исключением Неймара, Винисиуса или Эстевао»

Лама о бразильском футболе: он стал как в Европе, слишком структурирован.

Экс-вратарь сборной Франции Бернар Лама поделился воспоминаниями о бразильском футболе своего детства.

– Какое влияние на ваши юные годы оказала Бразилия?

– Благодаря моему отцу эта страна очень сильно меня вдохновила. Именно он возил нас на каникулы в Бразилию. Каждые два года мы ездили в Рио, Белу-Оризонти, Сан-Паулу, Сальвадор… Он воспользовался возможностью изучать медицину и познакомиться с профессором Иво Питанги, ведущим специалистом в области косметической хирургии в Бразилии. Мой отец, вдохновленный его методами, стал специалистом по реконструктивной хирургии во Французской Гвиане. Но мой отец также страстно любил футбол. Он был президентом клуба «Монжоли», и футбол играл огромную роль в нашей повседневной жизни.

– Вы ходили на стадион во время этих бразильских каникул?

– В то время у меня было две задачи: найти хорошие рестораны, потому что я был обжорой и любил поесть, и, прежде всего, узнать, где и когда можно сходить на матч с родителями. Мы ходили смотреть то, что считалось лучшим в то время. Я помню финал Кариоки (чемпионата Рио) между «Фламенго » и «Ботафого ». На стадион «Маракана » собралось 180 000 зрителей, Зико играл под номером 10, Карлос Мозер дебютировал, а также Нуньес, Андраде, Жуниор… Это было незабываемо. Мы также побывали на стадионах «Пакаэмбу», «Фонте Нова» и «Морумби». Я видел всех великих игроков 70-х и 80-х: Сократеса, Ренато Гаушо, Жуниора, Фалькао, Роберто Динамита… В отеле я смотрел повтор матча по телевизору, меня это зацепило. Я думал только о футболе. Я хотел выиграть чемпионат мира.

– Была ли поездка в Бразилию похожа на поездку в Мекку футбола?

– Да, именно так, мы ехали к истокам. Я вырос на чемпионате мира 1970 года с Пеле в составе, и я был погружен в эту культуру, в эту магию бразильского футбола. В 1971 году, во время нашей первой поездки в Бразилию, мы были полностью очарованы той легендарной командой. И мы возвращались туда каждые два года на протяжении более чем десяти лет.

Я вырос, наблюдая за звездами 70-х, потом был 1982 год и та великолепная сборная Бразилии. Это был футбол высшего класса. Даже если они не выигрывали, смотреть было красиво. Вот такой футбол я любил. Футбол, где ты получаешь удовольствие и даришь радость другим.

Сегодня бразильский футбол стал более европеизированным. Вы больше не увидите дриблеров и спонтанных игроков, за исключением Неймара, Винисиуса Жуниора или Эстевао. Он слишком структурирован, – сказал Лама.