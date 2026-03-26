  • Агент Захаряна о невызове Арсена в сборную: «Значит Карпин считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад»
56

Агент Захаряна отреагировал на решение Карпина не вызывать Арсена в сборную.

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о непопадании футболиста в окончательный список сборной России на мартовский сбор. 

«Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России. Если Карпин не вызывает Захаряна, значит главный тренер сборной считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад».

Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании», – сказал Голубин.

27 числа сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 числа примет на «Газпром Арене» Мали.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
конечно сильнее им не приходится ломаться по 10 раз в год
По-моему, не только Карпин так считает. Агенту Захаряна вообще бы промолчать, по поводу своего клиента. Сидеть на лавке и играть, это вообще-то разные вещи.
В футболистах «Балтики» и «Ростова» гораздо меньше хрусталя, чем в игроке «Реал Сосьедад»
В них бриллианты)
В Захаряне больше хрусталя чем у моей бабушки в серванте.
"Игрок" от глагола "играть". Что у Захаряна редко получается.
Глагол от глагола глаголить
Все гораздо проще. Игроки «Балтики» и «Ростова» могут выйти на поле и сыграть, а не бесконечно пребывать в лазарете
Как минимум здоровее.
Футболисты Балтики и Ростова играют, а футболист Сосьедада наблюдает как играют другие.
Так он не игрок вообще-то. В этом году единственный раз в старте вышел, а в марте аж минут 40 сырграл. О чём он вообще говорит?
Наверное,основной футболист «Балтики» и «Ростова» сильнее запасного игрока «Реал Сосьедада»,по крайней мере,в текущем моменте.
Сказал бы лучше спасибо что поберег хрустального , ему еще на лавке в финале сидеть
Чем правый и центральный защитник Ростова мешают? Агент не знает позицию Арсена?
Он российский футбольный агент, он априори тупой уже, тем более с фамилией голубкин
