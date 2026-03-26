Агент Захаряна о невызове Арсена в сборную: «Значит Карпин считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад»

Агент Захаряна отреагировал на решение Карпина не вызывать Арсена в сборную.

Геннадий Голубин , представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна , высказался о непопадании футболиста в окончательный список сборной России на мартовский сбор.

«Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России. Если Карпин не вызывает Захаряна, значит главный тренер сборной считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова » сильнее игрока «Реал Сосьедад ».

Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании», – сказал Голубин.

27 числа сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 числа примет на «Газпром Арене» Мали.