  Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»
Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»

Елена Жмырь, мама футболиста Месси Жмыря, рассказала про просмотр сына в «Спартаке». 

«Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа – бывший футболист.

Сейчас Месси 11 лет, в мае будет 12. Мы находимся в Краснодаре, а прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале. Не знаю, откуда у СМИ информация про нас в «Спартаке». Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь», – сказала Елена. 

«Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой (Metaratings.ru)

Источник: «Матч ТВ»
Это ж как надо ненавидеть своего сына
В головах этих родителей, мыслительный процесс отсутствует напрочь
Комментарий скрыт
Будет прикольно, если он своего сына потом назовёт Роналду и будет Жмырь Роналду Мессивич
Мессивичи и Рюриковичи. Великие русские династии
Роналдычи
Ладно бы Лео назвать, но...
Спасибо хоть не Мессия Жмырь!
У моей подруги сын Леон, называют Лео, тоже папа бывший футболист и фанат Месси, вполне себе прикольное имя… но Месси..))
Гадя Петрович Хреново
"Я бы тоже потерялся" (с)
Месси? Жмырь? Вратарь? Спортс, до 1 апреля еще целая неделя.
"Месси Жмырь" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тупой батя и мать такая же. Лео Жмырь хотя бы назвали
Вам бы с папой голову включить в своё время не помешало. Можно представить сколько ему приходится и ещё придётся вытерпеть.
К новостям о таких необычных именах обязательно придет миллиард душных комментаторов с патетическими стенаниями "О, какие родители идиоты, о сколько бэбику придется вытерпеть! ". Можно подумать, необычное имя обрекает на урановые рудники. В действительности же, я никогда не встречал подтверждения этим страшилкам. Может быть, эти страшилки были актуальны при советском унифицированном укладе, но никак не в 21 веке. У меня были знакомые с сумасшедшими, нетипичными и нерусскими именами и в школе, и в универе и позже, среди моих учеников, и ни у кого из них не было проблем с социализацией. Скорее наоборот, в определенный момент они даже оставались в небольшом плюсе, так как такие имена вызывали неподдельное любопытство у девочек, и соответственно, повод познакомиться.
тут оно как фишка ляжет: если человек не мнительный, то даже в плюс может сыграть, если мнительный, то только усугубит. Там главное до взрослой жизни дожить, взрослые разве что поржут, а вот в школе/дворе будет хорошая закалка. Опять же, надо правильно уметь обыграть свой недостаток. Картавые, вон, любят комментировать ) Долой комплексы и пещерное отношение к людям
Хорошо хоть не "Дзюба Роналду Пасуш де Лима Кройф-Жмырь"
А внука так же, но уже +Джуниор😼
Какая зараза жмыренку этому на жмыря накапала
– Мама, а почему моего брата зовут Месси?
– Потому что твой папа любит футбол.
– Ясно, спасибо, мам!
– Не за что, Бузова!
Тебе надо на эстраду
