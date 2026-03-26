Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»
Елена Жмырь, мама футболиста Месси Жмыря, рассказала про просмотр сына в «Спартаке».
«Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа – бывший футболист.
Сейчас Месси 11 лет, в мае будет 12. Мы находимся в Краснодаре, а прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале. Не знаю, откуда у СМИ информация про нас в «Спартаке». Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь», – сказала Елена.
«Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой (Metaratings.ru)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Тупой батя и мать такая же. Лео Жмырь хотя бы назвали
– Потому что твой папа любит футбол.
– Ясно, спасибо, мам!
– Не за что, Бузова!