Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»

Мама Месси Жмыря: имя дал ему папа, я поддержала.

Елена Жмырь, мама футболиста Месси Жмыря, рассказала про просмотр сына в «Спартаке».

«Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа – бывший футболист.

Сейчас Месси 11 лет, в мае будет 12. Мы находимся в Краснодаре, а прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале. Не знаю, откуда у СМИ информация про нас в «Спартаке». Мы были всего лишь на просмотре. Пока результат неизвестен. Он вратарь», – сказала Елена.

